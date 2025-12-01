پخش زنده
امروز: -
مجری پروژههای هوشمندسازی توزیعبرق توانیر از تشکیل ۹۰۰ اکیپ عملیاتی و متوسط عملکرد تعویض روزانه ۶۴۰۰ مشترک پرمصرف تجاری و خانگی در اجرای مرحله نخست طرح جهش در نصب کنتورهای هوشمند برق در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا حسینی مهر با ارائه گزارش عملکرد شرکتهای توزیع نیروی برق در اجرای طرح ملی جهش نصب کنتورهای هوشمند، به تشکیل ۹۰۰ اکیپ عملیاتی اشاره کرد و افزود: بهطور متوسط طی ۴۱ روز از آغاز مرحله نخست طرح (از مهر امسال)، روزانه ۶۴۰۰ دستگاه و در مجموع ۲۶۵ هزار و ۱۳۶ کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری و خانگی (با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو) در کشور جایگزین شده که این روند رو به افزایش است.
مجری پروژههای هوشمندسازی توزیعبرق توانیر با اشاره به تعیین مجریان این طرح از بین معاونان شرکتهای توزیع برق، هدفگذاری مرحله اول طرح را هوشمندسازی یک میلیون و ۷۹۱ هزار مشترک عمدتا پرمصرف خانگی و تجاری عنوان کرد که متناسب با ظرفیت هر شرکت توزیع، مقرر شده در بازه زمانی ۳۰ تا ۱۰۵ روزه، حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند در ماه، جایگزین شود.
حسینی مهر در تبیین عملکرد طرح افزود: این طرح از ۱۶ مهر و با نصب روزانه ۱۸۰۰ دستگاه آغاز شد و به تدریج به نصب بیش از ۸۰۰۰ دستگاه در روز رسیده که در مجموع با گذشت ۴۱ روز از اجرای طرح، متوسط عملکرد روزانه به نصب ۶۴۰۰ کنتور هوشمند رسیده است.
وی عملکرد هفتگی شرکتهای توزیع را رو به رشد عنوان کرد و افزود: شرکتهای توزیع برق غرب مازندران و خراسان شمالی تاکنون صد درصد هدفگذاری اولیه را محقق کردند و شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و استان تهران به لحاظ تعداد جایگزینی کنتورها، در صدر قرار دارند.
مجری پروژههای هوشمندسازی توزیع توانیر درخصوص هدفگذاری مرحله دوم طرح جهش نصب کنتورهای هوشمند اظهار داشت: با همکاری شرکتهای توزیع برق و دفتر هوشمندسازی در حال ویرایش هدف مرحله دوم هستیم که پس از نهایی شدن، اعلام میشود.
حسینی مهر در ادامه با ارایه گزارشی از وضعیت کنتورهای موجود درشرکتهای توزیع برق اظهار داشت: طبق برنامه ریزی و تاکید معاون هماهنگی توزیع توانیر و مجری طرح ملی هوشمندسازی صنعت برق، کنتورهای مورد نیاز این طرح بزرگ ملی تهیه و متناسب با آن عملیات نصب در شرکتهای توزیع به ۴ برابر وضعیت فعلی افزایش مییابد.
وی عملکرد شرکتهای توزیع در بخش رویت پذیری را حدود ۷۳ درصد اعلام و تاکید کرد: از ماههای بعد، وضعیت عملکرد شرکتها از سامانهای که هماکنون در حال توسعه است، برداشت خواهد شد و لازم است شرکتهای توزیع به گونهای برنامه ریزی کنند که همزمان با نصب کنتور هوشمند؛ عملیات رویت پذیری کنتورها در سامانههای موجود، انجام شود.