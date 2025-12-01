مسابقات شنای جشنواره «شمیم خانواده» با معرفی برترین‌های رده‌های مختلف سنی در استخر شهید بنیادی قم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برترین‌های مسابقات شنای جشنواره «شمیم خانواده» معرفی شدند.

در این رقابت‌ها که در استخر شهید بنیادی برگزار شد؛ ریحانه شفیعی در رده سنی ۱۱ تا ۱۹ سال با کسب مقام نخست در دو ماده ۱۰۰ متر آزاد و ۵۰ متر قورباغه خوش درخشید.

در رده سنی ۲۰ تا ۳۴ سال نیز زهرا عظیمی عنوان قهرمانی ۵۰ متر آزاد را از آن خود کرد و فاطمه کریمی در ماده ۵۰ متر قورباغه به مقام نخست رسید.

در رده سنی ۳۵ تا ۴۵ سال سوده رضایی در ماده ۵۰ متر آزاد اول شد و فاطمه نصراللهی مقام نخست ۵۰ متر قورباغه را به دست آورد.

همچنین در رده ۴۶ سال به بالا فرشته فرخی‌نیا در ماده ۵۰ متر آزاد و مریم جلالی مهر در ماده ۵۰ متر کرال پشت عنوان قهرمانی را کسب کردند.

این رقابت‌ها به همت معاونت خانواده و تربیت بدنی سپاه و هیئت شنای بسیج و سپاه امام علی ابن ابی‌طالب (ع) برگزار شد.