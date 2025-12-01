افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش در کهگیلویه و بویراحمد
نمایشگاه پژوهش با حضور شرکتهای دانش بنیان، فناور، مراکز رشد، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی در دانشگاه یاسوج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک علم وفناوری استان گفت: نمایشگاه پژوهش با هدف ایجاد پیوند میان پژوهش و صنعت، جذب سرمایه گذاری برای فناوریهای بومی، توسعه بازار محصولات دانش بنیان و شناسایی نیازهای فناورانه دستگاههای اجرایی برپا شد.سید نصر الله افتخاری افزود: در این نمایشگاه ۲۰ غرفه از شرکتهای دانش بنیان، فناور، مراکز رشد، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید گذاشتند.این نمایشگاه تا ۱۲ آذر از ساعت ۹ تا ۱۶ در سالن شهید ابراهیم هادی دانشگاه یاسوج برپا است.
معاون توسعه منابع انسانی استانداری در افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه یاسوج با بیان اینکه توجه به پژوهش یکی از راههای توسعه، خودکفایی و استقلال کشور است، اظهار کرد: کشورهایی که به پژوهش اهمیت دادهاند، توسعه پایدار را تجربه کردهاند و کشورهایی که به این حوزه توجه نکردهاند، وضعیتشان در سطح بینالملل روشن است.
سید مسعود حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تلاش کرده این موضوع را در دستور کار قرار دهد، افزود: به همین منظور در سال ۲۵ آذر ۱۳۷۲، بهعنوان روز پژوهش نامگذاری کرده است و هفته آخر آذر نیز به این منظور اختصاص یافته است.
معاون توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کر د: نگاهی به کشورهای مختلف نشان میدهد سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی آنها چقدر است و کشور ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد که این موضوع نیازمند تغییر نگاه و برنامهریزی مناسب برای تحقق توسعه و خودکفایی واقعی و کاهش وابستگی به سایر کشورها است.
وی با بیان اینکه از زمان آغاز دولت جدید، رویکرد تازهای نسبت به پژوهش اتخاذ شده و جلسات متعددی برای ارتقای جایگاه پژوهش برگزار شده است، گفت: اولویتبندی سرمایهگذاری بر منابع انسانی و طرحهایی که متناسب با نیازهای استان هستند، هدف اصلی مدیریت استان است تا نتایج مطلوب حاصل شود.
حسینی همچنین بر اهمیت برپایی نمایشگاه هفته پژوهش تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی است برای تجلیل از پژوهشگران، اساتید، دانشگاهیان، دانشآموزان و دانشجویان که به ما امکان میدهد نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف و برنامهریزی مناسبی برای سال آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به حضور در مراسم «زنگ پژوهش» در یکی از مدارس شهرستان یاسوج، اضافه کرد: باید پژوهش را در مدارس نهادینه کنیم و نسل جدید را در کنار آموزش، به پژوهش تشویق و پرورش دهیم زیرا این نسل آیندهسازان کشور هستند و میتوانند تغییرات مثبت ایجاد کنند و آموزش و پرورش نقش مهمی در تبدیل محیط مدرسه به محیط پژوهشی دارد و همه ما باید در این مسیر همکاری کنیم.
رئیس دانشگاه یاسوج هم با تأکید بر اهمیت پژوهش، گفت: بدون پژوهش نمیتوانیم تصمیمگیری علمی و مؤثر داشته باشیم و باید نسل دانشجو و پژوهشگر را پژوهشگرا تربیت کنیم.
مهدی نوریپور به جایگاه ویژه پژوهش در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: پژوهش نه تنها مبنای علمی تصمیمگیری است، بلکه میتواند همبستگی، اتحاد و همکاری میان نهادها و افراد مختلف را نیز تقویت کند.
رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: امیدواریم دانشجویان و پژوهشگران با تمرکز بر پژوهش، دستاوردهای علمی بیشتری ارائه دهند و ارتباط میان دانشگاهها، ادارات، صنعت، کشاورزی و سایر بخشها را تقویت کنند.
وی همچنین از تلاشهای نهادهای برگزارکننده نمایشگاه، دانشگاه آزاد و استانداری که در برگزاری این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی مناسب است تا پژوهشگران، نهادهای آموزشی و دستاندرکاران صنعت و کشاورزی بتوانند تجارب و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند.