به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفتم آذر، گرامیداشت سالروز نیروی دریایی، فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت، با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم شهیدان قناد رشت، درباره رشادت‌ها و افتخارآفرینی‌های شهدای والامقام و دریادلان نیروی دریایی ارتش سخن گفت.

ناخدایکم مسیح‌پور در این مراسم شهداء را مظهر قدرت و اتحاد در جامعه دانست و روایت پیشرفت نیروی دریایی را ادامه اخلاص، شجاعت و قوه‌ی ابتکار شهداء دانست.

وی با اشاره به شخصیت والای شهید محمد ابراهیم همتی فرمانده ناوچه قهرمان پیکان، سطح سواد، بینش عمیق و روحیه مجاهدت‌گونه او را الگویی ماندگار برای نسل جوان دانست و افزود: شهید همتی نه فقط یک فرمانده نظامی، بلکه مظهر بصیرت، دانش و مدیریت جهادی بود که حضورش در میدان‌های نبرد، به‌ویژه در عملیات مروارید، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: شهیدان در راه پیروزی انقلاب اسلامی و در تمام سال‌های دفاع مقدس سختی‌های زیادی را متحمل شدند تا نظام اسلامی مستحکم بماند و دشمن به اهدافش نرسد و امروز همه ما وظیفه داریم تا راه این شهدای والامقام را ادامه دهیم.

ناخدا مسیح پور در ادامه به دستاورد‌های غرورآفرین نیروی دریایی ارتش در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ناوگروه ۸۶ و مأموریت تاریخی گردش به دور دنیا، نمادی از اقتدار، خودباوری و توان راهبردی جوانان ایرانی است.

وی تأکید کرد: فرزندان ایران اسلامی امروز با تکیه بر دانش و اراده خود، پرچم کشور را در دورترین آب‌های جهان به اهتزاز درمی‌آورند و امنیت و عظمت ایران را فراتر از مرز‌ها تثبیت می‌کنند.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت به دانش آموزان توصیه کرد: از آنجایی که شما جوانان، آینده سازان و از مسئولان کشور خواهید بود، قدر لحظات خود، به ویژه فرصت تعلیم و تربیت را بدانید.