رئیس صندوق اعتباری هنر پیشکسوتی را مفهومی از «پختگی و مرجعیت» دانست و از برنامه‌های ویژه این صندوق برای حمایت از نامداران عرصه فرهنگ و هنر خبر داد.

سیدمجید پوراحمدی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تاکید بر جایگاه والای پیشکسوتان فرهنگ و هنر گفت: پیشکسوتی تنها یک عنوان نیست؛ بلکه نشانی از پختگی، مرجعیت و سال‌ها تجربه ارزشمند است. کسانی که به این مرحله می‌رسند، افرادی هستند که عمر خود را صرف آموزش، تربیت و پرورش نسل‌های مختلف کرده‌اند.

او با اشاره به توجه ویژه این صندوق به هنرمندان پیشکسوت افزود: در مجموعه صندوق اعتباری هنر، بخش مهمی تحت عنوان نامداران تعریف شده است که مسئولیت حمایت و تکریم هنرمندان پیشکسوت را بر عهده دارد. این حمایت‌ها رشته‌های مختلفی همچون هنر‌های تجسمی، سینما و دیگر شاخه‌های فرهنگی و هنری را دربرمی‌گیرد.

پوراحمدی ادامه داد: نامداران ویژه، یعنی هنرمندانی که درجه یک هنری دارند، جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند و هم‌اکنون در قالب مؤسسه پیشکسوتان فرهنگ و هنر فعالیت می‌کنند. این مؤسسه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کند.

رئیس صندوق اعتباری هنر به برگزاری نمایشگاه آثار ۱۲۰ هنرمند پیشکسوت اشاره کرد و آن را یکی از رویداد‌های مهم فرهنگی اخیر دانست و گفت: در این نمایشگاه، آثار هنرمندان برجسته و صاحب‌سبک کشور به نمایش گذاشته شد و با استقبال خوبی نیز مواجه شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم معرفی بیشتر پیشکسوتان در رشته‌هایی که کمتر دیده می‌شوند، افزود: در حوزه‌هایی مثل سینما مردم شناخت بیشتری از چهره‌ها دارند، اما در رشته‌هایی مانند نویسندگی و هنر‌های تجسمی، دیده‌شدن کمتر است. انتقال تجربیات این استادان بسیار ضروری است و اقداماتی که صداوسیما در معرفی سوابق و مسیر حرفه‌ای این عزیزان انجام می‌دهد، بسیار ارزشمند است.

پوراحمدی در پایان ضمن قدردانی از رسانه ملی گفت: امیدواریم این مسیر همچنان با قوت ادامه پیدا کند تا میراث هنری پیشکسوتان به نسل‌های آینده منتقل شود.