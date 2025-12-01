پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و قائممقام وزیر میراثفرهنگی، در نشستی بر راهاندازی موزههای تخصصی علوم پزشکی بهعنوان محور اصلی همکاریهای مشترک تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در دیدار مسعود حبیبی با علی دارابی که امروز در محل معاونت میراثفرهنگی برگزار شد، دو طرف بر توسعه همکاریهای مشترک میان وزارت بهداشت و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کردند و راههای گسترش تعاملات علمی، فرهنگی و اجرایی بررسی شد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، راهاندازی و توسعه موزههای مرتبط با علوم پزشکی بود؛ موزههایی که میتوانند تاریخ پزشکی، اسناد ارزشمند علمی، دستاوردهای سلامت و نقش ایران در طب سنتی و نوین را به شکل منسجم و قابلفهم برای عموم به نمایش بگذارند.
علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، ضمن استقبال از همکاری با وزارت بهداشت، بر ظرفیتهای گسترده میراث فرهنگی در حوزه موزهداری و معرفی میراث علمی کشور تأکید کرد.
مسعود حبیبی هم با اشاره به اهمیت حفظ و معرفی تاریخ پزشکی ایران، ایجاد این موزهها را گامی مهم برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج هویت علمی کشور دانست.