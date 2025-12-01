به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار می‌گیرد که تا اوخر روز چهارشنبه سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطق و ارتفاعات شمالی غربی، شمالی و شمالِ شرقی و شرقی خواهد شد.

وی افزود: طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق شمالی و شرقی در بخش‌های از مرکز و جنوب نیز رگبار پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.

سبزه زاری تصریح کرد: در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی، به ویژه در سواحل و مناطق جنوبی نیز وجود خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه شمال خلیج فارس نیز طی این مدت نسبتاً مواج و همراه با بارش پراکنده خواهد بود، بیان داشت: از فردا تا روز پنجشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود و اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد.

وی می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۴ درجه و ایذه با دمای ۶.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۲ درجه و کمینه دمای ۱۳.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.