مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: فعالیت سامانه بارشی نسبتا ضعیف در استان از اواخر امشب آغاز می شود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار میگیرد که تا اوخر روز چهارشنبه سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطق و ارتفاعات شمالی غربی، شمالی و شمالِ شرقی و شرقی خواهد شد.
وی افزود: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق شمالی و شرقی در بخشهای از مرکز و جنوب نیز رگبار پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.
سبزه زاری تصریح کرد: در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی، به ویژه در سواحل و مناطق جنوبی نیز وجود خواهد داشت.
مدیر کل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه شمال خلیج فارس نیز طی این مدت نسبتاً مواج و همراه با بارش پراکنده خواهد بود، بیان داشت: از فردا تا روز پنجشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود و اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد.
وی میگوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۴ درجه و ایذه با دمای ۶.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۲ درجه و کمینه دمای ۱۳.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.