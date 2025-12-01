وزیر کشور گفت: استان‌ها در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای و استانی اقدامات خوبی انجام داده‌اند و باید ظرفیت‌ها در این بخش به درستی شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ اسکندر مومنی در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع «بررسی و شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بین ایران و چین در استان‌های کشور»، استان محوری و تفویض اختیارات به استانداران را سیاست محوری دولت چهاردهم خواند و افزود: این مهم اکنون از حوزه گفتمان خارج و تبدیل به کار ویژه شده است.

وی تصریح کرد: در زمینه اقداماتی که استان‌ها در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای و استانی انجام داده‌اند، اتفاقات خوبی بوده است. باید تاکیدات رئیس جمهور در زمینه اختیارات استانداران در حوزه تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اجرایی شود. همچنین بخش خصوصی ما در استان‌ها می‌توانند با همکاری سفارت ایران در چین فعال شوند؛ امیدواریم با اختیارات واگذار شده و ظرفیت‌های موجود آینده خوبی را رقم بزنیم.

وزیر کشور گفت: باید انسجام حفظ شود؛ با همراهی و همدلی و تلاش مضاعف این اهداف محقق خواهد شد.