به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نخستین هفته از لیگ انفرادی کیک‌بوکسینگ هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی قم که با حضور ۱۷۵ ورزشکار برگزار شد، قهرمانان رده‌های جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.

در رده جوانان، علی‌اصغر حیدریان، علی‌اصغر نصرتی، محمدرضا نورمحمدی، حسین احمدی، ابوالفضل آقازیارتی، محمدجواد فدایی، سپهر قنبری و محمد حسین‌زاده عنوان نخست را در اوزان مختلف کسب کردند.

در رده بزرگسالان نیز حسن مختاری و مصطفی محمدی به‌صورت مشترک قهرمان یکی از بخش‌ها شدند و علیرضا محمدی، وحید اسماعیل‌گنجه، عباس شفیعی، محمد سعادتمند، علی رباط‌جزی، امیررضا محمدی و سیدهاشم عباسی موفق به کسب مقام نخست شدند.