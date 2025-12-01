پخش زنده
قهرمانان لیگ انفرادی کیکبوکسینگ هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی قم در ردههای جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نخستین هفته از لیگ انفرادی کیکبوکسینگ هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی قم که با حضور ۱۷۵ ورزشکار برگزار شد، قهرمانان ردههای جوانان و بزرگسالان معرفی شدند.
در رده جوانان، علیاصغر حیدریان، علیاصغر نصرتی، محمدرضا نورمحمدی، حسین احمدی، ابوالفضل آقازیارتی، محمدجواد فدایی، سپهر قنبری و محمد حسینزاده عنوان نخست را در اوزان مختلف کسب کردند.
در رده بزرگسالان نیز حسن مختاری و مصطفی محمدی بهصورت مشترک قهرمان یکی از بخشها شدند و علیرضا محمدی، وحید اسماعیلگنجه، عباس شفیعی، محمد سعادتمند، علی رباطجزی، امیررضا محمدی و سیدهاشم عباسی موفق به کسب مقام نخست شدند.