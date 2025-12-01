نماگر اصلی بازار سرمایه دوشنبه ۱۰ آذر ۴۰ هزار و ۴۲۹ واحد معادل ۱.۲۳ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۰۸ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶ هزار و ۴۱۸ واحدی معادل ۰.۶۸ درصد در سطح ۹۴۳ هزار و ۸۸۰ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۰ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان رسید.

پس از اصلاح دو روز اخیر بازار، شاخص کل از محدوده‌ی حمایتی خود بازگشت و امروز با روندی افزایشی همراه شد و در مجموع بیش از ۶۰ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۸۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.