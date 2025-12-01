به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت گفت: به همت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و با هدف ارائه خدمات درمانی مطلوب، ارتقاءسلامت و خدمات رسانی بهتر به بیماران، کلینیک تخصصی خیر ساز زنده یاد حاج ظفر تاجگردون شهر باشت به یک دستگاه پیشرفته سونوگرافی تجهیز شد.

فرناز شجاعی با بیان اینکه برای خرید این دستگاه ۷۵ میلیارد ریال هزینه شده است افزود: این کلینیک تخصصی علاوه برپذیرش مردم شهرستان باشت، بیماران شهرستان رستم دراستان فارس را نیز پذیرش می‌کند.

شجاعی زاده اضافه کرد: با راه اندازی این دستگاه در شهر باشت از ارجاع بیماران این شهرستان به شهر دوگنبدان و صرف هزینه‌ها جلوگیری شده و مردم از خدمات مطلوب درمانی بهره‌مند می‌شوند.