سه شرکت حمل و نقل فارس به دلیل بارنامه صوری و دریافت غیرقانونی سوخت به پرداخت بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بازرس کل استان فارس اعلام کرد: در یک سال گذشته مشخص شد که سه شرکت حمل و نقل جادهای با صدور ۱۰ هزار و ۹۲۲ فقره بارنامه غیرواقعی، مجموعاً چهار میلیون و ۲۴۷ هزار و ۲۹۹ لیتر سوخت نفتگاز (گازوئیل) دریافت کردهاند.
کاظم اکرمی تصریح کرد: این شرکتها براساس رأی کمیسیون ویژه تخلفات شرکتهای حمل و نقل جادهای، مجموعاً به پرداخت ۵۴۶ میلیارد ریال محکوم شدند.
وی افزود: همچنین، پرونده این شرکتها برای پیگیری سایر اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.