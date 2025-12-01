به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف تا نیمه ابری است گفت: از عصر فردا با ورود یک موج بارشی و شمالی شدن جریانات هوا، بارش پاییزی در این استان پس از یک ماه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی تا پنجشنبه در گیلان ماندگار است افزود: در این مدت دمای هوا ۴ تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین به صدور هشدار سطح زرد هم اشاره کرد و گفت: در این مدت وزش باد، احتمال بارش تگرگ و بارش برف در ارتفاعات بالادست دور از انتظار نیست.

محمد دادرس افزود: در شبانه روز گذشته ماسوله و روشن ده رضوانشهر با دمای ۵ درجه سلسیوس سردترین و منجیل با دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین مناطق استان بودند.

به گفته‌ی وی دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۰ درصد است.