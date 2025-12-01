رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان گفت: شانزدهمین پرونده قتل عمد در استان لرستان با گذشت اولیای دم و در قالب پویش «به احترام حضرت زینب(س) می‌بخشم» به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، یاراله کاکولوند بیان کرد:شانزدهمین پرونده قتل عمد در استان لرستان با گذشت اولیای دم و در قالب پویش «به احترام حضرت زینب(س) می‌بخشم» به سازش ختم شد و زندانی پس از پنج سال حبس آزاد گردید.

گذشت اولیای دم در راه رضای خداوند

وی بیان کرد:در این پرونده، اولیای دم با رضایت کامل و آگاهانه اعلام کردند: به احترام حضرت زینب کبری(س) و در راه رضای خداوند متعال از حق قصاص خود نسبت به متهم پرونده صرف‌نظر کرده و وی را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان لرستان، از تلاش هیأت صلح و سازش قتل‌های استان و فعالان عرصه صلح و سازش شورای حل اختلاف زندان الیگودرز، در تحقق این سازش خبر داد و گفت با تلاش‌ این عزیزان یک زندانی پس از پنج سال حبس، آزاد شد.

کاکولوند گفت:چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که فرهنگ گفت‌وگو، همدلی و صلح همچنان در میان مردم این دیار زنده است و می‌تواند الگویی درخشان برای جامعه امروز باشد.

آمار صلح و سازش در استان لرستان

وی در ادامه با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ هزار و ۳۹۷ پرونده قضایی مختومه شده و در آبان‌ماه ۶۸ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش انجامیده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان در پایان ضمن قدردانی از کارکنان فعال عرصه صلح و سازش استان لرستان، خواستار تلاش و همت روزافزون آنان در مسیر گسترش فرهنگ گذشت و سازش شد.