نخستین رویداد همرسانی فعالان صنعت ساختمان و شرکتهای دانشبنیان با محور «پیوند نوآوری و اجرا» در سالن همایشهای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، این رویداد با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، اساتید دانشگاه، فعالان بخش اجرا و شرکتهای دانشبنیان و با هدف بررسی چالشها، ارائه راهکارهای علمی و تقویت مسیر عملگرایی در صنعت ساختمان استان و کشور برگزار شد.
در این برنامه که با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و دبیرخانه ملی فناوریهای نوین و بهینهسازی انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان ساماندهی شده بود، محورهایی، چون تابآوری، فناوریهای نوین، بهینهسازی مصرف انرژی و چالشهای صنعت ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش تخصصی رویداد، امید رضاییفر، رئیس مرکز مطالعات همکاریهای علمی و بینالمللی وزارت علوم تحقیقات وفناوری، به تبیین «نظام مسائل RFP در صنعت ساختمان» پرداخت. همچنین یکی از استادان دانشگاه درباره «تابآوری در صنعت ساختمان» سخنرانی کرد.
سخنران ویژه این رویداد، علی خیرالدین استاد دانشگاه بود که به «هوش مصنوعی و آیندهپژوهی در صنعت ساختمان» پرداخت.
همچنین وحید قاسمی، رئیس هاب بینالمللی فناوری و نوآوری ایران، ضرورت توسعه روابط بینالمللی در حوزه فناوریهای صنعت ساخت را تشریح کرد.
در ادامه نیز تعدادی از شرکتهای دانشبنیان، به معرفی دستاوردها، فناوریها و محصولات نوین خود در حوزه صنعت ساختمان پرداختند.
برگزارکنندگان اعلام کردند این رویداد قرار است بهصورت مستمر ادامه یابد تا زمینه ارتقای کیفیت اجرای پروژههای ساختمانی و دستیابی به دستاوردهای گستردهتر در عرصه فناوری مهندسی کشور فراهم شود.