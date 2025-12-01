به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در حاشیه نشست شورای فضای مجازی استان گفت: خراسان رضوی برای ساماندهی جدید در حوزه فضای مجازی نیازمند بازنگری جدی است. موضوع ما تنها ساماندهی رسانه‌ ای نیست و این حوزه صرفاً یکی از کارگروه‌ های شورا به شمار می‌ رود.

غلامحسین مظفری افزود: تجهیز دستگاه‌ ها به فناوری‌ های نوین و آموزش نیروها در حوزه هوش مصنوعی از ضروریات امروز است. مدیریت بازار، طرح‌ های اقتصادی، مولدسازی و فضای کسب‌ و کار استان بدون حضور متخصصان فضای مجازی به نتیجه مطلوب نمی‌ رسد.

مظفری ادامه داد: خراسان رضوی علاوه بر رسیدگی به مسائل درون‌ استانی، در سطح منطقه نیز نقش‌ آفرین است و به‌ دلیل همجواری با چند کشور، باید بتوانیم با همسایگان تعامل مؤثر و فناورانه داشته باشیم.

استاندار با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ ها اظهار کرد: حرکت به‌ سمت توسعه هوشمند، نیازمند یکپارچگی در مدیریت داده‌ ها و خدمات دیجیتال است. نبود انسجام، سرعت پیشرفت ما را کاهش می‌ دهد و باید هر دستگاه وظایف خود را در این نقشه راه مشخص بداند.

او همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌ سازی در استفاده صحیح از فناوری‌ های نوین تأکید کرد و گفت: سرمایه‌ گذاری در آموزش نیروی انسانی از هر تجهیز سخت‌ افزاری مهم‌ تر است. تا زمانی که نیروهای ما آموزش نبینند، بهره‌ گیری از ظرفیت واقعی هوش مصنوعی در استان ممکن نخواهد بود.