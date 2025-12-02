پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: از ابتدای دی ۱۴۰۴، فقط اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان، در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل پذیرش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل امور مالیاتی گیلان اعلام کرد: با اجرای مرحله جدید قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ صورتحسابهای الکترونیکی در محاسبه اعتبار مالیاتی معتبر خواهد بود و فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.
حسن صیاد زمردی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در استان فراهم شده است، افزود: مؤدیان باید تا پایان آذرماه برای اجرای این تکلیف اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰ شرکت معتمد مالیاتی مجوز ارائه خدمات در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت کردهاند و هزینه خدمات این شرکتها طبق تعرفه شورای اقتصاد از محل وصولیهای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میشود گفت: همچنین استفاده از خدمات آنها برای مؤدیان رایگان است.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان افزود: فهرست شرکتهای معتمد در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس مؤدیان قرار دارد و مودیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی https://intamedia.ir از خدمات آنها بهرهمند شوند.