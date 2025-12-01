به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری کوهستان خراسان رضوی توسط هیئت دوچرخه سواری مشهد، به نیابت سازمان لیگ هیئت استان خراسان رضوی با همکاری هیئت دوچرخه سواری طرقبه و شاندیز و حمایت سافاری پارک چالیدره در تاریخ جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

در این رقابت، در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال به نفرهای برتر اول تا هفتم جوایز نقدی و به ۱۰ نفر بصورت قرعه کشی، هدیه استفاده از سافاری پارک چالیدره تقدیم خواهد شد.

مرحله پایانی لیگ دوچرخه سواری خراسان رضوی در فصل ۱۴۰۴ به میزبانی هیئت طرقبه و شاندیز و حمایت مدیریت سافاری پارک چالیدره و به نیابت سازمان لیگ هیئت استان خراسان رضوی، توسط هیئت دوچرخه‌ سواری مشهد مقدس، از ابتدای جاده طرقبه برگزار خواهد بود.

جایزه نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۷ میلیون تومان، نفر سوم ۵ میلیون تومان، نفر چهارم ۴میلیون تومان، نفر پنجم ۳میلیون تومان، نفر ششم ۲ میلیون تومان و نفر هفتم ۱میلیون تومان در دو رده سنی جداگانه خواهد بود.