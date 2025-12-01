پخش زنده
دبیرکل کمیته ملی المپیک صبح امروز با حضور در محل فدراسیون اسکواش از اردوی تیم ملی اعزامی به رقابتهای «ورلد کاپ هند» بازدید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در این بازدید ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی اسکواش کشورمان در مسابقات ورلدکاپ هند ۲۰۲۵ اظهار داشت: امروز اسکواش به یکی از رشتههای محبوب در کشور ما تبدیل شده است و به عنوان یه عنوان یک ورزش مدرن و جوان پسند جایگاه خودش را پیدا کرده است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به حضورش در افتتاح این مجموعه گفت: زیرساخت ایجاد شده حداقلهایی را فراهم کرده تا ملی پوشان این رشته بتوانند اردوهای متمرکزی برگزار کنند و ما قطعا زحمات شما را میبینیم و مورد نظر داریم.
دکتر علی نژاد ادامه داد: با المپیکی شدن این رشته، کار شما سختتر شده ولی حمایت ما در کمیته ملی المپیک هم از این رشته بیشتر خواهد شد. در همین راستا تلاش کردیم ازظرفیت آکادمی ملی المپیک برای ورزشکاران این رشته استفاده کنیم، علاوه بر آن برای حضور مربی خارجی در کنار شما حمایتهای لازم انجام شده است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص بازیهای آسیایی و دغدغه ورزشکاران این رشته برای حضور در این آوردگاه اظهار داشت: قطعا بازیهای آسیایی محل کسب تجربه نیست، جای نتیجه گرفتن است. این ویژگی تمامی گیمزهاست لذا شما میبایست در رویدادهای دیگر تجربیات لازم را کسب نمایید و خودتان شرایط حضورتان را با نتایجی که میگیرید در بازیها فراهم آورید.
علی نژاد با تاکید بر تشکیل یه تیم فنی بزرگ در کمیته و وزارت افزود: این کارگروه با محوریت مرکز نظارت بر تیمهای کمیته ملی المپیک در مورد تک تک رشتهها بررسیهای لازم انجام میشود ولی در نهایت بر اساس عملکرد و نتایجی که هر رشته کسب میکند برای حضوردر بازیهای آسیایی قضاوت و تصمیم گیری میشوندو در این مسیر هیچ جهت گیری خاصی وجود ندارد، نتایجی که شما در این ورد کاپ و قهرمانی آسیا در پاکستان کسب میکنید میتواند ملاکی برای ارزیابی عملکرد و حضور شما باشد.
دکتر علی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه کمیته ملی المپیک در رویدادهای اخیر کیفیترین کاروانها تاریخ را اعزام کرده افزود: میزان مدال آوری و رشتههای مدال آور در بازیهای جوانان آسیایی بحرین و کشورهای اسلامی ریاض نشان داد که ارزیابیهای ما برای اعزام رشتهها درست بوده است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک با این توضیح که منظور ما از مدال آوری در رقابت بودن است و ویژگی خاص ورزش و جذابیت آن غیرقابل پیش بینی بودن آن است. افزود: ما در بررسیها، فرایند افراد و تیمها را مدنظر قرار میدهیم و اگر ورزشکارانی در رقابت باشندبرای مدال آوری، قطعا در تصمیم گیریها لحاظ میشوند. به واسطه هزاران محدودیت دیگری که وجود دارد ما ناگزیریم به صورت جمعی به موضوعات نگاه کنیم نه صورت تک رشتهای، لذا از منظر کلی ما تیمها و افرادی را اعزام میکنیم که در کورس رقابت باشند.
وی ادامه داد: در اینکه اسکواش در بازیهای آسیایی (آیچی -ناگویا) حضور دارد قطعا هست ولی حضورش به صورت انفرادی و یا تیمی به شماو نتایجی که کسب میکنید، بستگی دارد، المپیکی شدن این رشته باعث توجه بیشتر کمیته شده است و امیدواریم که جز رشتههای راکتی موفق و مدال آور ما باشد.
علی نژاد در بررسی ویژگیهای مثبت این رشته در این بازید گفت: حضور تیمهای بانوان و آقایان تقریبا با تعداد مساوی و استفاده از مربی خارجی اتفاق خوبی برای آینده این رشته است، شاید رسیدن به نقطه اوج زمان بر باشد ولی این اتفاقات نشان میدهد که این رشته در مسیر و جهت درست در حال حرکت است.
دبیرکل با ابراز امیدواری از حضور ملی پوشان اسکواش در بازیهای المپیک لس آنجلس گفت: امیدوارم شما جزو نخستین المپینهای این رشته باشید، شخصا رشته اسکواش را دوست دارم و روزهای خوبی را برای آن پیش بینی میکنم در این مسیر کمیته ملی المپیک در کنار شما خواهد بود.
در ادامه امیر عزیزی پور رئیس فدراسیون اسکواش ضمن تشکر از حضور دکتر علی نژاد در اردوی اسکواش در آستانه اعزام به ورلدکاپ هند گفت: تیم ملی بانوان برای نخستین بار و آقایان پس از ۱۷ سال وقفه به این رویداد اعزام میشوند، و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب به صورت پیوسته اردوها را آغاز کردیم و هر چند ماه یکبار با برگزاری مسابقات انتخابی نفرات برتر گزینش شدهاند.
عزیزی پور با اشاره به اینکه تیمی جوان، مستعد و توانمند تشکیل شده افزود: ما در مسیر رشد این رشته المپیکی نیازمند حمایتهای بیشتر کمیته ملی المپیک هستیم، البته که در جذب حامیان مالی هم توفیقاتی داشتهایم که مکمل یکدیگر خواهند بود.
در ادامه سرمربیان تیمهای ملی بانوان و آقایان در خصوص وضعیت تیمها و شرایط، اردوها و دغدغههای موجود توضیحاتی در حضور دبیرگل کمیته ملی المپیک ارائه کردند، سپس ورزشکاران هم ضمن معرفی خود و سابقه حضور در این رشته با دبیرکل کمیته ملی المپیک دغدغههای موجود را مطرح کردند.