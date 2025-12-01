به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یک متخصص ژنتیک در اردبیل توانست پس از ۱۵ سال تحقیق و مطالعه، ژن‌های عامل ناشنوایی را شناسایی کند.

این مطالعه که بر روی بیش از ۱۰۰ خانواده انجام گرفته این امکان را می‌دهد که با یک آزمایش ژنتیک زوج‌های ناقل ژن معیوب پیش از ازدواج و زمان بارداری شناسایی شده و همچنین در خانواده‌های دارای فرزند ناشنوا هم احتمال تولد فرزند بعدی با معلولیت ناشنوایی به صفر برسد.