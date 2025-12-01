هفته پنجم لیگ برتر هندبال امروز در سبزوار، کازرون،کرمان و بافق پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس برنامه بازی های هفته پنجم لیگ برتر هندبال، نیروی زمینی سبزوار از ساعت ۱۶ امروز در سبزوار به مصاف پرواز هوانیروز تهران خواهد رفت.

این دیدار پس از وقفه بیش از یک ماهه به علت برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، برگزار می شود.

نیرویی زمینی سبزوار هم اکنون در رده هشتم جدول یازده تیمی لیگ برتر هندبال قرار دارد و پرواز هوانیروز در جایگاه پنجم قرار دارد.

همچنین استقلال کازرون میزبان سپاهان نوین و صنعت مس کرمان میزبان فرازبام خاییز دهدشت خواهد بود و سنگ آهن بافق از نفت و گاز گچساران میزبانی خواهد کرد.