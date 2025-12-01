به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت شانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله مهدی قاضی خرم آبادی بنیانگذار و رئیس فقید دانشگاه قم با حضور دانشجویان و طلاب در تالار شیخ مفید این دانشگاه برگزار شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم گفت: تبیین شخصیت روشنگر و روشن بین آیت الله مهدی قاضی خرم آبادی برای نسل جوان ضروری است.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با نگاهی به زندگی فردی و اجتماعی مرحوم آیت الله قاضی خرم آبادی گفت: وی از یاران امام و رهبری و خدمتگزاری صادق و انسانی توانا و مخلص بود که دوران مبارزاتی وی در قبل از انقلاب و فعالیت‌های علمی و فرهنگی بعد از انقلاب از این عالم وارسته به یادگار ماند.

وی ولایتمداری، تدبیر و آینده نگری را از دیگر ویژگی‌های مرحوم شیخ مهدی قاضی خرم آبادی برشمرد و افزود: در جامعه غبار آلود امروز که برخی افراد اصل را بر منافع شخصی خود قرار می‌دهند تبیین شخصیت این مرد میدان در عرصه‌های مختلف برای نسل جوان لازم و ضروری است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم در این آیین آیت الله قاضی خرم آبادی را مرد ایمان، عمل، تقوا، انقلابی و جان برکف در راه ولایت و مردم دانست و گفت: تربیت نسل جوان با تبیین ابعاد شخصیتی بزرگانی، چون ایشان باید اثر و هدف برگزاری چنین آیینی باشد.

غلامعلی حداد عادل با اشاره به خدمات آیت الله قاضی خرم آبادی در ساخت مراکز علمی و دانشگاهی، سبک زندگی ساده در کنار نقش‌های مدیریتی و اجرایی را از دیگر ویژگی‌های این عالم برشمرد و افزود: اشتباه مدیریتی در جامعه و انقلابی که با رهبر مرجعی بزرگ، چون امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت دینی انجام شد خسارت بار است و اینجاست که نقش شخصیت‌هایی مثل مرحوم قاضی روشن می‌شود.

وی بی‌ثباتی در مدیریت را حلقه مفقوده و گمشده در جامعه امروز بیان کرد و گفت: مشکل اصلی امروز جامعه این است که با هر انتخاباتی، انقلابی در مدیریت‌ها و کار‌ها رخ می‌دهد که سبب گسستگی در برنامه‌ها می‌شود.

همچنین در این آئین از نشان دانشگاه قم و کتاب اسطوره مجاهدت و خدمت اثر گردآوری شده در خصوص سبک زندگی فردی و اجتماعی آیت الله مهدی قاضی خرم آبادی رونمایی شد.

تقدیر از آیت الله حسینی بوشهری، دکتر غلامعلی حداد عادل، اعضای ستاد بزرگداشت شانزدهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار و رئیس دانشگاه قم و همچنین مولفان کتاب رونمایی شده از دیگر برنامه‌های مراسم امروز بود.

مرحوم آیت الله مهدی قاضی خرم آبادی در سال ۱۳۰۶ در خرم آباد متولد شد و یکم آذرماه سال ۱۳۸۸ دار فانی را وداع گفت.