همزمان با انتشار پوستر جدید فیلم سینمایی «بچه مردم»، از دوشنبه ۱۰ آذرماه، اکران سیار این فیلم نیز آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکران فیلمسینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه کنندگی سیدعلی احمدی از اواخر مهرماه با پخش سینمایی شهر فرنگ در سینماهای سراسر کشور آغاز شد و این فیلم تاکنون توانسته حدود ۱۲ میلیارد فروش و ۱۴۰ هزار مخاطب را تجربه کند. این فیلم با رفتن به چرخه اکران سیار، دور جدیدی از نمایش عمومی را تجربه خواهد کرد.
اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذرماه در سراسر کشور آغاز میشود و از این طریق، نمایش این فیلم تحسین شده در شهرهای بدون سینما نیز فراهم میشود.
«بچه مردم» از جمله فیلمهای شاخص چهل و سومین جشنواره فیلم فجر بود که نمایش آن، موجی از تحسین سینماگران و منتقدان را به دنبال داشت. این فیلم به اهتمام یوسف اصلانی تولید شده و محصول بهشت امام رضا (علیه السلام) است.
بر اساس این گزارش، «بهمن سبز» در راستای گسترش عدالت فرهنگی، طرح اکران سیار برای شهرهای بدون سینما را راهاندازی کرده است. در این راستا، تاکنون در بیش از ۱۰۰۰ شهر از ۱۴۳۰ شهر کشور، حداقل یکبار تجربه نمایش فیلم سینمایی برای مردم فراهم شده است.
اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذرماه آغاز شده است و علاقهمندان برای هماهنگی اکران سیار این فیلم در مدارس، کانونهای فرهنگی و دانشگاههای سراسر کشور میتوانند به سایت esayar.ir مراجعه کنند.