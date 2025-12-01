یکصد و ۱۱ دستگاه آبگرمکن خورشیدی با مشارکت منابع طبیعی و آبخیزداری در مناطق بدون گاز کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از توزیع یکصد و دستگاه آبگرمکن خورشیدی در سال جاری در روستاهای ساکن حومه مناطق جنگلی و بدون گاز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. مجید نظری هدف از توزیع این آبگرمکنها را جلوگیری از تخریب جنگلها و قطع درختان بیان کرد و گفت: در سالهای اخیر در مناطق گاز رسانی نشده استان، بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری توزیع و نصب شد. نظری با بیان اینکه در مناطقی که آبگرمکن خورشیدی نصب شده تخریب جنگلها و قطع درختان ۵۰ درصد کاهش داشته است، افزود: برنامه ریزی برای افزایش توزیع آبگرمکنهای خورشیدی در مناطق بدون گاز استان برای حفاظت از جنگلها ادامه دارد.