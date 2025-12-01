پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: امسال بیشترین تخلف ثبت شده در صنف نانوایان با حدود ۳۰۰ پرونده، مربوط به کم فروشی و یا گران فروشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کیومرث حسن پوردر بازرسی از نانواییهای شهر بندرعباس افزود: امروز با اعزام گشتهای مشترک و در نخستین بررسی، یک واحد نانوایی لواش به جرم کم فروشی به مدت ۱۰ روز پلمپ و پرونده آن برای تعیین جریمه نقدی به شعبه ویژه فرستاده شد.
وی گفت: در تخلف کم فروشی میانگین فروش نانوایی متخلف برآورد، و بر این اساس جریمه نقدی تعیین میشود.
به گفته سالاری، بازرس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان: بازرسی از صنف نانوایان با گشتهای مشترک سازمانهای تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: کشف ۳ تن ماهی خشک قاچاق در بندرعباس
کوهگرد بازرس سازمان صمت هرمزگان هم افزود: این گشتها در دوازده شهرستان دیگر هرمزگان هم تشکیل شده است.
کلانتری، کارشناس بهداشت محیط استان نیز گفت: در بازرسی از نانواییها به تخلفهای احتمالی و پر تکرار این صنف در حوزه بهداشت هم، در محل رسیدگی میشود.