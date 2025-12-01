پخش زنده
امروز: -
ثبت جهانی پرونده «مهارت آینهکاری در معماری ایران» هفته آینده در کشور هند، تعیین تکلیف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۸ آذر اجلاس میراث ناملموس یونسکو در دهلی نو برگزار و درباره پروندههای ثبت جهانی، تصمیم گیری میشود.
رئیس مرکز میراث ناملموس غرب آسیا گفت: امسال پرونده «مهارت آینهکاری در معماری ایران»به نام ایران در دستور کار این اجلاس است و ارزیاب یونسکو هم به تازگی ضمن سفر به ایران، از مصادیق آن بازدید کرد و ارزیابی اولیه مثبت اعلام شد.
آتوسا مومنی گفت: در این پرونده مهارت هنرمندان ایرانی در آینه کاری ثبت میشود و این تعریف و ماهیت ثبت آثار در پروندههای میراث ناملوس است که مالکیت مطرح نیست، بلکه مهارتها، آیینها و رسوم مرتبط با آن اثر ثبت میشوند.
قدمت هنر آینهکاری ایرانی به دوران صفویه بازمیگردد. در این هنر منحصربهفرد سطوح گچ، چوب، فلز و سنگ با استفاده از قطعات کوچک آینه تزئین و فضایی درخشان و پرنور ایجاد میشود.
این هنر به ویژه در مساجد، حسینیهها و کاخها کاربرد فراوان داشته است. از نمونههای برجسته آن میتوان به تالار آینه کاخ گلستان تهران و برخی بخشهای مسجد شیخ لطفالله اصفهان اشاره کرد. هدف اصلی هنرمندان از آینهکاری، ایجاد جلوههای بصری پیچیده و انعکاس نور در فضاهای داخلی بوده است.