کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از روند کاهشی دما از روز سهشنبه ۱۱ آذر تا پایان هفته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یاسر اشتاد اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی طی امروز ۱۰ آذر و فردا گذر امواج تراز میانی جو از آسمان استان، شرایط ناپایدار جوی را به همراه خواهد داشت که سبب بارشهای خفیف برف و باران در برخی نواحی شمالی استان خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات در نیمه جنوبی استان پیش بینی میشود.
اشتاد خاطرنشان کرد: شدت ناپایداریها برای روز دوشنبه پیش بینی میشود لذا در طی این بازه زمانی از شدت آلایندهها کاسته شده و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت انتظار میرود.
این کارشناس هواشناسی استان با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان طی ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: شاهین دژ و بوکان با ۱۷.۴ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با ۲.۱ درجه زیر صفر سردترین شهر استان گزارش شده است.