محمد اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای گفت: سازمان انرژی اتمی به سمت و سوی یک سازمان صنعتی و کاربردی پیش می‌رود و اقداماتی که درسال‌های اخیر صورت گرفته است در قالب نمایشگاه دستاورد‌های این حوزه ارائه می‌شود و امروز معاون اجرایی رئیس جمهور از این نمایشگاه بازدید کرد.

وی افزود: سازگاری با کم آبی، سازگاری با شوری آب، سازگاری با شرایط جوی و دفع آفات گیاهی از مسائل روز کشور است و سازمان انرژی اتمی در این بخش بسیار فعال و در تلاش است مسئله را به راه حل کاربردی تبدیل کند.

وی در خصوص اصلاح محصولات کشاورزی گفت: ۳۰ درصد محصولات کشاورزی ضایعات است و در شرایط کم آبی و کم انرژی بودن کشور، ما می‌توانیم ضمن اصلاح بذر، اقتصاد کشور را پویا و از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: ما مسئله محور هستیم و در مرحله صنعتی شدن قرار داریم، یعنی ایده‌ها در این حوزه باید به محصولات کاربردی در زندگی مردم تبدیل شود.

وی گفت: یک تن متانول در پتروشیمی معادل ۳۰۰ دلار قیمت دارد، اما یک تن متانول تولید شده در انرژی اتمی و آب سنگین یک میلیون و سیصد دلار قیمت دارد و با کمک صنعت هسته‌ای تولید ثروت شده است از دیگر مثال‌ها می‌توان به تولید گاز هلیوم اشاره کرد، هلیوم بخش مهمی از اقتصاد قطر و امریکا است و ایران توانسته در مهندسی مولکولی و ایزوتوپی، گاز هلیوم را متناسب با نیاز کشور تولید کند که جزو علوم مرز دانشی است و از این منظر قوی‌تر نیز خواهیم شد.