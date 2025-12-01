به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ که از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه A و B آغاز شده است، در هفته دوم خود با میزبانی باشگاه استقلال مشهد در گروه نخست ادامه خواهد یافت.

بر این اساس و طبق اعلام کمیته ساحلی فدراسیون والیبال، تیم‌ های حاضر در گروه یک شامل فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندرترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق‌ قلا روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه وارد مشهد خواهند شد و مسابقات این هفته در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذرماه در زمین ساحلی مجموعه ورزشی شهید رحیمی برگزار می‌ شود.

گروه دوم این رقابت‌ ها نیز به میزبانی باشگاه رازین پلیمر تهران پیگیری خواهد شد که تیم‌ ها در تاریخ ۲۱ آذر وارد تهران می شوند و مسابقات در روزهای ۲۲ تا ۲۴ آذرماه برپا می‌ شود.

همچنین طبق برنامه‌ ریزی انجام شده، هفته سوم لیگ برتر ساحلی با ورود تیم‌ های گروه اول از ۲۳ آذرماه در بندرترکمن آغاز شده و مسابقات از ۲۴ تا ۲۶ آذر پیگیری خواهد شد. در گروه دوم نیز نماینده سمنان میزبان این هفته است و تیم‌ ها روز ۲۵ آذر وارد می شود و دیدارها از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه دنبال خواهد شد.

هفته نخست لیگ برتر در شهرهای آق‌قلا و مراغه برگزار شد که طی آن تیم‌های فولاد هرمزگان و پیکان بندر دیر عنوان قهرمانی گروه‌های خود را کسب کردند.

باشگاه استقلال مشهد ضمن آمادگی کامل برای میزبانی هفته دوم، از هواداران و علاقه‌ مندان دعوت کرده است با حضور گرم و پرشور خود، نماینده استان خراسان رضوی را در ادامه این رقابت‌ ها حمایت کنند.