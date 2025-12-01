پخش زنده
امروز: -
کارشناس برنامه اچآیوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان از شناسایی ۲۰ مورد جدید ابتلا به این بیماری در استان طی ۹ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد میرزایی گفت: ۴۲۰ نفر بیمار آلوده شناسایی شده در استان است که از این تعداد ۸۰ درصد مرد (حدود ۳۳۶ نفر) و ۲۰ درصد زن (حدود ۸۴ نفر) هستند.
او افزود: بیش از ۳۸۰ نفر از بیماران مبتلا ماهانه به مراکز خدمات دهی مراجعه دارند، این افراد به صورت رایگان و محرمانه، در ۷۳ مرکز در استان خدمات آموزش، مشاوره، مراقبت و درمان تخصصی را در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری دریافت میکنند.
میرزایی با اشاره به پیشرفتهای درمانی تاکید کرد: داروهای امروزی بسیار موثر بوده و بیماران با مصرف منظم داروها مشابه بیماریهای مزمنی مانند دیابت یا فشارخون میتوانند عمری طولانی و باکیفیت داشته باشند.
نکته کلیدی این است که با درمان موثر، ویروس به دیگران منتقل نمیشود، بنابراین، شناسایی و درمان هر بیمار، گامی اساسی در جهت پیشگیری از گسترش بیماری در جامعه است.
پویش «بیست-بیست» یا «من هم تست اچآیوی میدهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در سراسر استان در حال اجراست در دو هفته اول این پویش، ۸۰۱ نمونه اولیه تهیه و یک مورد جدید شناسایی شد.