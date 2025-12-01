به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۰ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا:

چین ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد

دانش آموزان میانمار برای فرصت‌های بهتر زبان چینی یادمی گیرند

تاکید شی بر بهبود ساز وکار‌های بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی

گفتگوی ایران و عربستان سعودی درباره روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای

ایران می‌گوید آماده تمدید قرارداد صادرات گاز و گسترش همکاری‌ها در حوزه برق با ترکیه است

ایران یک کشتی که "سوخت قاچاق"حمل می‌کرد را توقیف کرد

ایران اعلامیه آمریکا در مورد بسته شدن فضای هوایی ونزوئلا را محکوم کرد

گلوبال تایمز

رونمایی از کشتی تهاجمی دوکاره جدید چین

حال ۱۵۹ نفر از گمشدگان آتش سوزی هنگ کنگ خوب است

افزایش کشور‌های مشمول سیاست سفر بدون ویزا به چین

متخصص بهداشت چین پیش بینی می‌کند آنفولانزا در ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید

سی جی تی ان

آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ ۱۴۶ کشته بر جای گذاشت / ۱۰۰ نفر همچنان مفقودند

سازمان فضایی چین دپارتمانی جدید برای نظارت بر بخش فضای تجاری ایجاد کرد

چین با بیشترین آرا مجدداً به عنوان عضو رده A شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی انتخاب شد

دولت منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ مراسم یادبودی برای قربانیان آتش‌سوزی تای‌پو برگزار کرد

راه‌اندازی پایگاه نوآوری چین-آسه‌آن برای تقویت همکاری در صنایع نوظهور

چین از برگزاری تمرینات نظامی در بخشی از دریای جنوب چین خبر داد

چین و پاکستان رزمایش مشترک ضدتروریستی «مبارز شجاع-۹» را برگزار می‌کنند

جان باختن ۳۰۳ نفر بر اثر رانش زمین در سوماترای اندونزی

مسکو: حق پاسخ قاطع به برنامه‌های استقرار موشک ژاپن را برای خود محفوظ می‌دانیم

فلسطین ارتش اسرائیل را به کشتن دو اسیر فلسطینی محکوم کرد

چاینا دیلی

عزای عمومی در غم و اندوه قربانیان آتش سوزی هنگ کنگ

رقابت برای شغل‌های جدید مدنی افزایش می‌یابد

ونزوئلا تهدید استعماری آمریکا را در فضای هوایی خود محکوم مرد

چین قصد دارد اصلاحات کلیدی آموزش را اجرا کند

چین همکاری صنعت سبز را تقویت می‌کند

نتانیاهو از رئیس جمهور اسرائیل درخواست عفو کرد

مقامات بهداشتی می‌گویند تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه به ۷۰ هزار نفر رسیده است

چین واردات کیوی ایران را تایید کرد

روزنامه مردم

از آزمایشگاه‌ها تا ماهواره ها: تاثیر علمی چین در سراسر جهان گسترش می‌یابد

درآمد پانزده میلیارد یوانی صنعت چای چین

افزایش شاخص PMI تولید چین

گزارش فرودگاه فضایی ونچانگ چین از پرتاب دو رقمی در سال ۲۰۲۵

پلیس هنگ کنگ سلامت ۱۵۹ نفر از ساکنان را که در آتش سوزی بزرگ مفقود اعلام شده بودند را تایید کرد

چین برنده جایزه فدراسیون جهانی ورزش ۲۰۲۵ شد

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- معاون ریاست الوزرا: امارت اسلامی افغانستان زمینه سرمایه گذاری را فراهم کرده است.

- دیدار استاندار بامیان با رئیس کل سازمان یونسکو.

- امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت بلخ با شرکت‌های ایرانی.

- افزایش ترانزیت از گمرکات شمال افغانستان.

- ادامه حملات هوایی رژیم اسرائیل بر غزه.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- داد و ستد میان افغانستان و ازبکستان به ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.

- امضای تفاهمنامه همکاری در بخش دارو میان اتاق تجارت بلخ و شرکت‌های ایرانی امضا شد.

- علاقه مندی شرکت‌های ترکیه‌ای به سرمایه گذاری در طرح‌های آبی افغانستان.

- یونسکو به ادامه فعالیت در بخش مرمت آثار باستانی بامیان متعهد شد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- یک هیئت ایرانی برای گسترش همکاری‌های کشاورزی و تجاری وارد هرات شد.

- طالبان ۱۰ هزار تن نفت خام استخراج شده از حوزه آمو را فروختند.

- طالبان: به ارزش بیش از پنجاه و هفت میلیون دلار میوه خشک از هرات صادر شده است.

- هیئت ازبکستان برای خرید گوشت از افغانستان به کابل آمد.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- پناهجویان افغانستان در پاکستان خواستار از سرگیری برنامه اسکان از سوی ترامپ شدند.

- سازمان ملل مدرسه تخریب شده براثر زمین لرزه در هرات را بازسازی می‌کند.

- رسانه‌های هندی: توقف تجارت طالبان و پاکستان تاثیر مخرب بر اسلام آباد وارد کرده است.

- سازمان حمایت از رسانه‌ها از بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرد.

- افسران نیرو‌های ویژه انگلستان: کودکان نوپا در افغانستان هدف گلوله قرار گرفتند.

عناوین مهم خبرگزاری‌های پاکستان

«داون نیوز»

- وزیر خارجه مصر با نخست وزیر، رئیس جمهور و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد

- دولت پاکستان قیمت بنزین و گازوئیل را به ترتیب ۲ و ۴.۷ روپیه در هر لیتر کاهش داد

- تعداد قربانیان سیل در اندونزی و تایلند از ۶۰۰ کشته فراتر رفت

- واکنش تند پاکستان به بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل / بیانیه بی‌اساس، یک‌جانبه و برخلاف واقعیت‌های میدانی غیرقابل قبول است

«اکسپرس نیوز»

- فضل الرحمان: جنگ راه حل مسائل پیش روی پاکستان و افغانستان نیست

- وزیر دارایی پاکستان: صندوق بین‌المللی پول صرفا خواستار اصلاحات شده است / همکاری‌ها ادامه دارد

«آج نیوز»

- وزرای خارجه ایران و ترکیه در نشست خبری مشترک برای تقویت همکاری‌ها تاکید کردند

- نیروی دریایی پاکستان در عملیات‌های امداد مناطق سیل زده سریلانکا مشارکت کرد

- ترکیه: اسرائیل بار‌ها آتش بس در غزه را نقض کرده است

- پاکستان و چین توسعه همکاری‌های اقتصادی در فاز دوم کریدور «سی پک» را مورد بررسی قرار دادند

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ وال‌استریت ژورنال مهم‌ترین موضوع حل‌نشده در مذاکرات اوکراین و آمریکا را اعلام کرد

⁃ ناتو احتمال انجام «ضربه پیشگیرانه» علیه روسیه به دلیل حملات ترکیبی را رد نکرد

⁃ در کریمه، یک عامل وابسته به کی‌یف هنگام کارگذاری بمب در خودروی یک افسر وزارت دفاع کشته شد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

نیرو‌های امنیتی روسیه از سوءقصد علیه یکی از کارکنان وزارت دفاع در کریمه خبر داد

⁃ آمریکا و اوکراین سناریوی محروم شدن کی‌یف از امکان پیوستن به ناتو را بررسی کردند

«کامرسانت»

⁃ ترامپ تأیید کرد که با مادورو تماس تلفنی داشته است.

⁃ طی شب گذشته، ۳۲ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون شد

⁃ سی‌ان‌ان: آمریکا و اوکراین در فلوریدا به تصمیمات نهایی دست نیافتند

«ار-ب-کا»

⁃ در صورت حمله مستقیم آمریکا، دولت ونزوئلا ممکن است گروه‌های چریکی تشکیل دهد

- ال‌پایس: اروپا در خطر از دست دادن کامل نقش خود به عنوان بازیگر ژئوپولیتیکی جهانی قرار دارد

«ایزوستیا»

⁃ تایمز: در آمریکا و پایتخت‌های اروپایی درک این موضوع آغاز شده است که اتحادیه اروپا مانع برقراری صلح در اوکراین است

⁃ وزارت خارجه ایران آمریکا را به تهدید هوانوردی بین‌المللی متهم کرد

اطلاعات اوکراین امیدوار بود یکی از ژنرال‌های روسی را بکشد؛ و اگر همسر یا فرزندش در را باز می‌کردند، آنها نیز کشته می‌شدند، در اسناد ضبط شده سرویس امنیت فدرال روسیه به مزدوری که توسط اوکراین استخدام شده بود دستور داده شده بود که چگونه این کار را انجام دهد.

عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- گروه‌های فلسطینی: صبر ما رو به پایان است؛ ما بر جلوگیری از فروپاشی آتش‌بس اصرار داریم

- حماس به دنبال برگزاری نشستی ملی با مشارکت فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین برای دستیابی به توافق در مورد مسائل فوری است

- ترامپ و مواد مخدر؛ یک عفو مشکوک و یک جنگ مرموز در کارائیب

- نیویورک تایمز: رئیس جمهور آمریکا به سرویس‌های اطلاعاتی این کشور ماموریت داده است عملیاتی مخفی را در ونزوئلا انجام دهند تا مادورو را از قدرت برکنار کنند

روزنامه الشروق

- دیوان عالی اداری نتایج ۲۹ حوزه را در مرحله اول انتخابات پارلمانی لغو کرد؛ سازمان ملی انتخابات: ما متعهد به اجرای احکام دادگاه هستیم

- فشار آمریکا بر اسرائیل برای جلوگیری از جنگ جدید غزه

- اسرائیل با بمباران شدید رفح و خان ​​یونس را هدف قرار داد؛ شهرداری‌های غزه نسبت به فروپاشی خدمات هشدار دادند

- تیراندازی در یک گردهمایی در کالیفرنیا ۴ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت

- نظرسنجی: محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خود از زمان حمله به ساختمان کنگره رسید

روزنامه الیوم السابع

- السیسی، در دیدار با نخست وزیر و وزیر دارایی: سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی برای تضمین توسعه عملکرد ملی در اولویت باشد

- در مسیر توسعه؛ بانک جهانی: اجرای کامل طرح‌های اصلاحات در مصر می‌تواند رشد اقتصادی را سالانه به بیش از ۶ درصد افزایش دهد

- رژیم صهیونیستی همچنان با تخریب ساختمان‌ها در غزه، آتش‌بس را نقض می‌کند

- شهرداری‌های فلسطین نسبت به فروپاشی قریب‌الوقوع خدمات اساسی به دلیل وخامت بحران سوخت هشدار می‌دهند

- هلال احمر مصر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تُن کمک‌های فوری به غزه ارسال کرد

- مصر و پاکستان بر سر همکاری در زمینه‌های مختلف به توافق رسیدند

- رایزنی‌های سیاسی بین وزرای امور خارجه مصر و پاکستان در اسلام آباد؛ عبدالعاطی تجربهٔ مصر در مبارزه با تروریسم را تشریح می‌کند

- وزیر برنامه‌ریزی: اقدام مشترک آفریقایی تنها راه مقابله با چالش‌ها و درگیری‌ها در قاره است

روزنامه الدستور

- یک روزنامه انگلیسی خواستار قرار گرفتن اخوان المسلمین در فهرست گروه‌های تروریستی شد

- بسیاری از اعضای کنگره خواهان ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین هستند

- امروز آغاز به کار چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی «آیدکس ۲۰۲۵» با حضور هیئت‌های رسمی بیش از ۱۰۰ کشور جهان

- سه شهروند ربوده شده در مالی آزاد شدند

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

یونان جزایر خود را تبدیل به انبار موشک می‌کند

جنگندۀ ملی با موشک هوا به هوای ملی هدف را مورد اصابت قرار داد

تمجید غرب از تانک و پهپاد‌های ملی ترکیه

روزنامه صباح:

جنگندۀ ملی هدف هوایی را مورد اصابت قرار داد

اردوغان، کلید صلح در منطقه

وزیر خارجه: پوتین تحت شرایط خاص آمادۀ صلح است

روزنامه سوزجو:

نمایندۀ حزب حاکم به مسعود بارزانی: با رویای تو بزرگ شدیم، نور چشم مایی

سازمان انبوه سازی، کودک و کارگر قاچاق بکار می‌گیرد

شهردار سابق ازمیر: نه دلیل و مدرکی وجود دارد و نه شاهدی، ولی ۱۵۵ روز است که در زندان بسر می‌برم

روزنامه جمهوریت:

اوکراین حمله به کشتی‌ها را به گردن گرفت، وزارت امور خارجه در مورد دریای سیاه هشدار داد

فیدان در سفر به ایران: سیاست‌های اسراییل تهدید منطقه‌ای است

اعتراض به بودجه کشور: ثروتمندان را ثروتمندتر کردند

روزنامه ترکیه:

وزیر خارجه: پوتین برای صلح آماده است

برای اولین بار در دنیا: جنگندۀ ملی با موشک ملی هدف هوایی دور از دید را مورد هدف قرار داد

نشست کابینه: بحران دریای سیاه روی میز

اوزگور اوزل اعضاء مخالف در حزب را پاکسازی کرد

بارش برف در نزدیکی استانبول

روزنامه ینی شفق:

موشکی که معادلات هوایی را برهم زد

هاکان فیدان: اسراییل تهدید شماره یک است

سرمایه گزاری یک میلیارد یوروی کرۀ جنوبی در ترکیه برای تولید باطری

در کرانۀ غربی ارتش غاصب تشکیل می‌شود

روزنامه قرار:

پاپ: تنها راه حل، دو دولتی شدن است

اسراییل در حال نابود کردن غزه است

روزنامه آکشام:

حملۀ تاریخی توسط جنگندۀ ملی با موشک هوا به هوا

یونان با مسلح کردن جزایر، پیمان لوزان را نقض می‌کند

صف اسراییلی‌ها برای فرار از اسراییل

پاپ: باید از ترکیه الهام گرفت

عناوین رسانه‌های فرانسه

اکتوالیته

- ایران و ترکیه برای ساخت شبکه راه آهن راهبردی توافق کردند؛ حلقه راهبردی تجارت جهانی میان اروپا و آسیا

لوپاریزین

– نه موشک داشتند، نه بمب؛ دو برادر فلسطینی ۸ و ۱۱ ساله هنگام تهیه هیزم و چوب برای گرم کردن محل سکونت پدر معلولشان، بر اثر بمباران جان باختند. این فاجعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته است.

لوپوئن

– اروپایی‌ها همچنان در وضع انکار جنگ‌اند. کارشناسان می‌گویند فراخوان رئیس جمهور فرانسه برای خدمت سربازی داوطلبانه، شاید خیلی از داده‌ها را تغییر دهد.

لوموند

– رئیس جمهور اوکراین امروز در کاخ الیزه با مکرون دیدار و درباره صلح پیشنهادی ترامپ گفت‌و‌گو می‌کند.

مدیا ۲۴

– غول انرژی اتمی فرانسه، دانش خود را در دسترس نخستین مرکز اتمی خاورمیانه -برکت- امارات قرار می‌دهد؛ چهار نیروگاه در بیابان

لیبراسیون

– اعتصاب عمومی فردا در فرانسه، در اعتراض به بودجه ۲۰۲۶، در بخش حمل و نقل، آموزشی و خدمات عمومی

ار ت ال

– مبارزات انتخاباتی تماشایی؛ چگونه دومینیک دو ویلپن نخست وزیر اسبق فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ آماده می‌شود.