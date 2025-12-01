پخش زنده
دبیرخانه ملی محلات کرامت با هدف رصد مسائل و مشکلات محلات کم برخوردار و حاشیه نشین کشور در سمنان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، شناسایی و رفع مشکلات محله های کم برخوردار با استفاده از سامانه هوشمند استخراج و سازمان دهی دادههای شناسنامه محلات کرامت، کار ویژه این دبیرخانه است.
سرهنگ محمد صادق طحان، معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در آئین افتتاح این دبیرخانه گفت : تجربه کارشناسان استان سمنان در مدیریت محله محوری و مشارکت مردم در کاهش مشکلات محلات کرامت، منجر به این شد که سازمان بسیج مستضعفین، دبیرخانه ملی محلات کرامت را در سمنان قرار دهد.
وی با اشاره به وجود هزار و ۱۰۰ محله کم برخوردار در کشور، هدف معاونت اجتماعی سازمان بسیج را، مشارکت دادن اقشار مختلف مردم در کاهش مشکلات محلات کرامت و همچنین تعداد این محلات عنوان کرد.
سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان نیز در این آئین گفت: بنا بر این است قرارگاه شهید شاطری با هم افزایی همه دستگاههای اجرایی استان و نهادهای مردمی به خصوص مساجد و شوراهای محلات، مسائل و مشکلات شناسایی و در قالب مدیریت محلات کرامت پیگیری و حل شود.
محلات کرامت یک طرح اجتماعی-فرهنگی است که در سراسر کشور برای ارتقای کیفیت زندگی در محلههای کمتر برخوردار و آسیبپذیر اجرا میشود. این طرح در راستای گسترش عدالت اجتماعی، تقویت سرمایههای اجتماعی، و بهبود زیرساختهای محلات با تأکید بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی طراحی شده است.