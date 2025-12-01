پخش زنده
امروز: -
اغلب مناطق مختلف استان کردستان در شبانه روز گذشته شاهد بارش باران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس پیشبینیها سامانههای دیگر بارشی در راه است.
برخی مناطق از جمله قروه و سریشآباد پس از ۶۰ روز از گذشت پاییز بالاخره رنگ باران را به خود دیدند.
پس از مدتها چشم دوختن به آسمان، پیادهروی در هوای بارانی حال و هوای دیگری داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان میگوید: بارشها اکثر مناطق استان را در برگرفته است.
سیف پناهی اظهار داشت: بیشترین بارش در شهرستان کامیاران با ۳ میلیمتر گزارش شده است.
از فردا تا شنبه هفته آینده هوا پایدار است و سرمای شبانه تنها پدیده غالب خواهد بود.