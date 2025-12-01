به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس پیش‌بینی‌ها سامانه‌های دیگر بارشی در راه است.

برخی مناطق از جمله قروه و سریش‌آباد پس از ۶۰ روز از گذشت پاییز بالاخره رنگ باران را به خود دیدند.

پس از مدت‌ها چشم دوختن به آسمان، پیاده‌روی در هوای بارانی حال و هوای دیگری داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان می‌گوید: بارش‌ها اکثر مناطق استان را در برگرفته است.

سیف پناهی اظهار داشت: بیشترین بارش در شهرستان کامیاران با ۳ میلیمتر گزارش شده است.

از فردا تا شنبه هفته آینده هوا پایدار است و سرمای شبانه تنها پدیده غالب خواهد بود.