به گزارش خبرگزاری صداوسیما،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه، اعضای شورای سیاستگذاری و دبیر رویداد «هفته بازی ایران ۱۴۰۴» با عنوان «هفتخوان بازی» را منصوب کرد. این انتصابات با هدف تقویت زیستبوم صنعت بازیهای دیجیتال بهعنوان بخشی از صنایع خلاق فرهنگی کشور انجام شده است.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه، حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حاجیمیرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، محسن برمهانی معاون سیما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمدامین توکلیزاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عباس حیدری مدیرعامل برج میلاد را بهعنوان اعضای شورای سیاستگذاری رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفتخوان بازی) منصوب کرد.
در متن حکم اعضای این شورا آمده است:
«نظر به اهمیت و تأثیرگذاری زیستبوم صنعت بازیهای دیجیتال بهعنوان پیشران قدرت نرم کشور در عرصه صنایع خلاق فرهنگی و بهمنظور ایجاد هماهنگی بینسازمانی برای اولویتبخشی به محتوا، فرهنگسازی عمومی و جریانسازی فرهنگی در داخل کشور، بهموجب این حکم بهعنوان عضو شورای سیاستگذاری رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفتخوان بازی) منصوب میشوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال و در سایه همدلی و همفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هرچه باشکوهتر این رویداد فرهنگی باشیم.»
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم جداگانهای، احسان جازم معاون حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای را بهعنوان دبیر رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفتخوان بازی) و دبیر جلسات شورای سیاستگذاری منصوب کرد.
در متن حکم دبیر این رویداد نیز آمده است:
«نظر به اهمیت و تأثیرگذاری زیستبوم صنعت بازیهای دیجیتال بهعنوان پیشران قدرت نرم کشور در عرصه صنایع خلاق فرهنگی و بهمنظور ایجاد هماهنگی بینسازمانی برای اولویتبخشی به محتوا، فرهنگسازی عمومی و جریانسازی فرهنگی در داخل کشور، بهموجب این حکم بهعنوان دبیر رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفتخوان بازی) و دبیر جلسات شورای سیاستگذاری منصوب میشوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال و با بهرهگیری از تجارب گذشته و در سایه همدلی و همفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هرچه باشکوهتر این رویداد فرهنگی باشیم.»