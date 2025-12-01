به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مسابقات کشوری نونهالان و جوانان ووشو پسران کشور، ۸ ورزشکار خراسانی به اردوی آمادگی تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.

در این مسابقات پوریا جاویدان و ابوالفضل مجیدی نژاد مدال طلا گرفتند و محمد مهدی صابری یک مدال طلا و یک مدال برنز کسب کرد.

همچنین علی کارگر مدال برنز و ابوالفضل مجیدی نژاد مدال نقره کسب کردند.

کیان ملکان صاحب مدال نقره شد و فرهاد خدادادی یک مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورد.

در بخش ساندا نیز سیدسجاد حسینی در سکوی سوم قرار گرفت.

این مسابقات به میزبانی تبریز برگزار شد و ورزشکاران ۳۰ استان در قالب ۳۲ تیم با یکدیگر رقابت کردند.