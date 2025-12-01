پخش زنده
نخستین آیین نکوداشت گروههای جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت در عرصههای فردی و گروهی با نام نشان برکت در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آذربایجان غربی در این آیین انجام شدن کار توسط مردم و جوانان را از جمله ویژگیهای مهم ماموریتهای بنیاد برکت در استان دانست و گفت: علاوه بر ظرفیتهای مردمی این بنیاد از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی نیز برای حل مسائل و مشکلات استفاده میکند.
عزیز سهندی با اشاره به این که ۱۰ قرارگاه در این زمینه ایجاد شده است افزود: در هشت ماه گذشته بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان در ماموریتهای ۱۰ قرارگاه آبادانی استان تخصیص اعتبار شده است.
او ادامه داد: در موضوع اشتعال نیز در هشت ماه گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای اشتغال ۱ هزار و ۲۰۰ نفر تسهیلات پرداخت شده که امیدواریم تا پایان سال با اعتبار ۳۱۶ میلیارد تومان برای ۳ هزار نفر ایجاد اشتغال کنیم.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمه ا... علیه آذربایجان غربی با بیان این که تفاهم نامههای مختلفی را با سازمانها و وزارت خانهها منعقد کردهایم خاطرنشان کرد: در این راستا طرح جهش تولید در دیم زارها برای پنجمین سال متوالی در ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان در حال اجرا است که ۲۳۰ مهندس ناظر در ۱۹ شهرستان استان در این موضوع فعالیت میکنند.
عزیز سهندی با تاکید بر این که طرح جهش تولید نیز در دامداریهای روستائی و عشایری استان با ۴۰۰ هزار راس دام سبک در برنامه کاری قرار دارد خاطرنشان کرد: در مجموع برای این دو طرح ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و ۷۰ میلیارد تومان نیز به صورت بلاعوض در این طرحها پرداخت میشود.
بنیاد برکت در عرصههای مختلف عدالت آموزشی، بهداشت و سلامت، آسیبهای اجتماعی، بانوان و خانواده، جمعیت و فرزند آوری، پیشرفت منطقهای، امداد و نجات، عمرانی و زیربنایی هنر و رسانه اشتغال و کارآفرینی نسل نو جهادی در استان فعالیت میکند.