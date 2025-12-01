پخش زنده
مجری طرح توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از راهاندازی مرکز آموزش تربیت تکنسین معدن و صنایع معدنی در شهرستان خواف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاسم حسنزاده گفت:در چارچوب رویکرد توسعهای ایمیدرو و با هدف ارتقای مهارت نیروی انسانی در استانهای معدنخیز و کمتر برخوردار، شهرستان خواف بهعنوان یکی از مناطق دارای ظرفیت بالا برای ایجاد این مرکز تخصصی انتخاب شده است.
به گفته وی، در نشست مشترکی با حضور مدیر سرمایهانسانی و پشتیبانی ایمیدرو، فرماندار خواف، رئیس مرکز فنیوحرفهای و مدیر اداری مجتمع سنگان، الزامات فنی، زیرساختی و راهکارهای اجرایی تجهیز و راهاندازی مرکز جدید مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
مجری طرح توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی ایمیدرو همچنین از آغاز نخستین دوره آموزشی در این مرکز خبر داد و افزود: ۶۰ نفر از داوطلبان رشته رانندگی دامپتراک در مرکز فنیوحرفهای خواف گزینش شده و وارد دوره تخصصی شدهاند. این افراد پس از طی مراحل آموزشی، بهعنوان تکنسینهای ماهر درطرحهای معدنی کشور مشغول به کار خواهند شد.
وی راهاندازی این مرکز را اقدامی مهم در راستای عدالت آموزشی، توسعه مهارتهای فنی و توانمندسازی نیروهای بومی دانست و تأکید کرد که این اقدام میتواند نقش موثری در توسعه پایدار مناطق معدنخیز ایفا کند.