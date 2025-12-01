به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجید اکبر شاهی رئیس مرکز سیمرغ، در نشست رسانه ای مرکز سیمرغ و جمعی از مدیران آن، درباره آورده‌های مرکز سیمرغ از ابتدای تاسیس تا به امروز گفت: ماموریت مرکز سیمرغ احیای قالب‌های برنامه سازی فراموش شده مثل تله تئاتر یا قالب‌های جدی مثل سیت کام بود. ما در حوزه تئاتر تلویزیونی کار‌های زیادی انجام دادیم. زنده یاد هادی مرزبان در این زمینه زحمتات زیادی کشید و یک تئاتر تلویزیونی برای ما تولید کرد. ما با مرزبان، قطب الدین صادقی و در نهایت با ۱۳ نفر از بزرگان تئاتر مذاکره کردیم و بخشی از تله تئاتر‌ها تولید شده و همچنان هم قرار است تولیداتی در این زمینه داشته باشیم.

وی درباره تولیدات نمایشی سیمرغ افزود: ما در میان کار‌های نمایشی مجموعه «چرخ گردون»، را آغاز کردیم و فصل نخست آن تولید شد. این مجموعه در پارک لاله و در ظاهر با یک لوکیشن واحد ساخته شد، اما در عمل همان فضای مشخص بیش از ۱۸ لوکیشن متفاوت در اختیار گروه تولید قرار داد. فصل اول تولید و پخش شد و در ارزیابی‌ها بازخوردی متوسط دریافت کرد. در ادامه، فصل دوم را با رویکرد تقویتی ساختیم، اما معلوم شد که رشد قابل توجهی نسبت به فصل اول نداشت و در نهایت فصل سوم را تهیه نکردیم.

وی افزود: پس از تجربه «چرخ گردون» و «لمندگان» که هر دو بازخوردی متوسط داشت، مجموعه‌های تازه‌ای آغاز شد. یکی از آنها «رویای ریحانه»، است که توسط خانه تولیدات ساخته شد و به دلیل مدل تولیدی مبتنی بر لوکیشن زایشگاه، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد.

این مجموعه در دو مقطع زمانی به‌عنوان پرتماس‌ترین برنامه معاونت سیما در ارتباط با مرکز مخاطبان معرفی شد که نشان‌دهندۀ موفقیت آن است. مجموعه جدید «بهار شیراز» نیز که به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری تولید شده که از ابتدای دی‌ یا شب یلدا پخش می شود. با نگاهی به چند دهه تجربه تولید سیتکام در تلویزیون، مشاهده می‌کنیم که شمار آثار شاخص این گونه مانند «خانه سبز» یا «همسران» بسیار محدود است و به‌سختی می‌توان به پنج یا ۱۰ اثر موفق رسید. این اتفاق ناشی از آن است که مسیر پیشین تکرار نشده، تجربه‌ها از دست رفته و فعالان این حوزه نیز از کار فاصله گرفته‌اند.

رئیس مرکز سیمرغ درباره آثار در دست تولید این مرکز گفت: مجموعه «فک و فامیل»، اخیراً با مشارکت حوزه هنری کلید خورده است. این مجموعه روایتگر زندگی اهالی یک آپارتمان در آغاز جنگ تحمیلی و رخداد‌های ۱۲ روز نخست آن است. کارگردانی این اثر بر عهده حسین دارابی است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا شفاه بر عهده دارد. این مجموعه ۴۵ قسمتی در گونه سیتکام تعریف شده و به‌تازگی تصویربرداری آن آغاز شده است. طرح دیگری نیز توسط خانه تولیدات جوان در دست ساخت است، مجموعه ۳۶ قسمتی «کلانتری»، که روایتگر داستان‌های یک کلانتری در کرمان است.

اکبر شاهی درباره پر مخاطب‌های مرکز سیمرغ گفت: پرمخاطب‌ترین تولید ما مجموعه «اقای قاضی» بوده است. موسسه سلوک مجری طرح این مجموعه بوده است. همچنان که در «فک و فامیل» مجری طرح سازمان سینمایی سوره است. توافق هم این است که ما سیاست‌ها را تعیین می‌کنیم. در «آقای قاضی»، تمام سرمایه‌گذاری، نظارت و مدیریت تولید متعلق به سازمان است و مجموعه «سلوک» صرفاً به عنوان مجری طرح و از نظر قانونی طرف قرارداد بوده است.

مجموعه «حکایت‌های کمال» که در تابستان گذشته پخش شد با استقبال مناسبی همراه بود. هزینه تولید فصل دوم این مجموعه نسبت به برخی آثار دیگر ـ از جمله طرح هایی مانند «ریالیتی‌شو» ـ حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر بوده است.

برنامه «جام‌جم» نیز که در جامعه رسانه‌ای بسیار دیده می‌شود، هزینه تولید آن تقریباً نصف هزینه یک مجموعه روز در سیمافیلم است. این تفاوت نشان می‌دهد برنامه با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، بازده قابل‌قبولی داشته است. ضمن اینکه آقای جبلی نیز حمایت جدی از این برنامه داشته‌اند.

اکبر شاهی درباره اثری که با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه و مسائل راهبردی تولید می‌شوند، افزود: مجموعه‌هایی در حوزه نمایشی در پیش‌تولید داریم، مجموعه «ایران همدل»، که درباره کمک مردم ما به مردم غزه است در پیش‌تولید است، مجموعه «ژیوا»، هم درباره بمب‌گذاری در یک راهپیمایی است و در مرحله پیش‌تولید است، نگاه و روایت دراماتیک حوزه‌های مغفول انقلاب اسلامی یکی دیگر از موضوعات اصلی ما است. مجموعه «با عرض معذرت»، مجموعه خیلی خوبی در طنز آیتمی بود که بازخورد خوبی از آن گرفتیم و مجموعه جدیدش تولید خواهد شد،

برای ساخت «آقای قاضی ۳»، هم صحبت شده که امیدواریم تا یک ماه دیگر وارد تولید شود و شاهد اتفاقات خوب باشیم. مجموعه «کوچه ایرانی»، به کارگردانی آقای طاهرفر در پیش‌تولید است، کار «جنگ، هویت، زندگی» هم با موضوع جنگ دوازده روزه در دو فصل سیزده قسمتی ساخته خواهد شد. دو تله فیلم «حاتم» و «شکارچی» در پیش‌تولید هستند، مجموعه «کلانتری» و مجموعه «مادران» و «فک و فامیل» در پس‌تولید هستند و «خیابان روزولت»، مجموعه «در و تخته» به کارگردانی محسن امانی، مجموعه «بهار شیراز» و یک مستند داستانی به نام «نقطه کور» در مرحله پس‌تولید هستند. مجموعه «کاپیتان» هم که با شبکه ورزش تولید خواهد شد که هادی چوپان جزو داوران اصلی این مسابقه است. ۶ کار مستند از تولیدات مرکز سیمرغ ما به جشنواره حقیقت راه پیدا کرده‌اند. مجموعه «نقش‌آفرین» برای استعدادیابی بازیگری هم در پیش‌تولید است.

فضل الله شریعت پناهی مدیر اداره کل تولیدات غیرنمایشی، محمد حجت احمدی زر مدیر تولیدات نمایشی، اسماعیل بهمن آبادی مدیر خانه تولیدات جوان، سیاوش عقدایی مدیر شبکه اینترنتی جام جم و حامد فاتحی مدیر روابط عمومی معاونت سیما در این نشست حضور داشتند.