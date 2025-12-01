به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم و مسئولان شهرستان های برخوار و شاهین شهر و‌ میمه با حضور در دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی داشتند.

آیت الله سید حسن مدرس، زاده ۱۲۴۹، سیاست‌مدار و روحانی مبارز ایرانی بود که در شب ۱۰ آذر ۱۳۱۶ به دست مزدوران رضاشاه به شهادت رسید.

به مناسبت شهادت آیت الله مدرس، دهم آذرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، به نام روز مجلس خوانده می‌شود.