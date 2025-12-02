به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن آسفالت برای لکه‌گیری و روکش مصرف، حدود ۶۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی بهسازی و ۱۰۰ کیلومتر روکش حفاظتی در راه‌های روستایی اجرا یا قرارداد آن منعقد شده است.

فرزاد دادخواه افزود: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در محور‌های اصلی و ترانزیتی استان با وجود محدودیت‌های اعتباری و مشکلات تأمین قیر با سرعت در حال اجراست.

وی، استان اصفهان را برخودار از بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه برشمرد و گفت: هزینه لکه‌گیری و روکش یک کیلومتر راه اصلی بیش از ۴۰ میلیارد ریال است و با وجود مشکلات اعتباری، تلاش ما ارتقای سطح کیفی راه‌ها و ارائه مسیر‌های ایمن‌تر و با کیفیت‌تر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان از رانندگان به‌ویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست، با تناژ مجاز بارگیری و در مقاطع کارگاهی اصول ایمنی و علائم هشدار را رعایت کنند.

دادخواه با اشاره اینکه محور اردستان–نایین، بخشی از مسیر ترانزیت تهران–بندرعباس محسوب می‌شود، گفت: در این محور عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در چند مقطع آغاز شده و قرارداد‌های جدید نیز در دست مناقصه است تا خرابی‌های موجود برطرف شود.

وی با اشاره به اجرای روکش حفاظتی با روش‌های نوین افزود: حدود ۱۸ کیلومتر از محور اردستان با روش «میکروسرفیسینگ» روکش شده و در دیگر محور‌های استان نیز عملیات مشابه در حال اجرا است و پس از پایان فصل سرما، تیم‌های اجرایی به طور مجدد فعال خواهند شد.

روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ از روش‌های جدید ترمیم و نگهداری راه‌ها به‌شمار می‌رود که این طرح با هدف آب‌بندی سطحی جاده، جوان‌سازی آسفالت‌های قبلی، بهبود اصطکاک سطح محور و افزایش عمر روسازی اجرا شد.

این نوع آسفالت در برابر سرما و بارش‌ها یک حفاظ قوی بوده که برای اجرای آن نیاز به استفاده از غلطک نیست و عمر این نوع آسفالت با روکش حفاظتی چهار تا پنج سال است و استفاده از آن موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود.

پرکردن گودافتادگی‌ها و اصلاح ناهمواری‌های عرضی و طولی جاده، پرکردن درز‌ها و ترک‌های کم‌عمق و سطحی، جلوگیری از نفوذ آب به بدنه راه و جلوگیری از نشست و بروز ترک به‌دلیل انعطاف‌پذیری ناشی از مصرف پلیمر جزو مزیت‌های استفاده از این نوع آسفالت به‌شمار می‌رود.

استان اصفهان با وسعت ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع انواع شبکه‌های بزرگراهی، آزادراهی، اتوبانی و روستایی کشور را در خود جای داده است.

این استان در زمینه حمل کالا سهم ۱۰ درصدی از کل کشور را به خود اختصاص داده است و رُتبه نخست کشور در مجموع تناژ حمل شده را در اختیار دارد.

این استان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است که به دلیل موقعیت خاص آن در مرکز و بعنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رُتبه نخست حمل بار و رُتبه سوم حمل مسافر را داراست.