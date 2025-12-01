پخش زنده
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی فوتبال کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا تنها در اختیار این فدراسیون نیست و نهادهای دیگر کشور نیز در این زمینه نقش دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی تاج در حاشیه مجمع هیئت فوتبال استان مازندران در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات ویزا گفت: ما در حال رایزنی هستیم تا بهترین تصمیم را بگیریم و تصمیم رفتن یا نرفتن تنها در اختیار فدراسیون فوتبال نیست.
وی در پاسخ به این سوال که تصمیم نهایی توسط چه نهادی اتخاذ میشود، توضیح داد: دستگاههای دیگر مانند وزارت امور خارجه نیز در این تصمیمگیری نقش دارند، چرا که این موضوع ابعاد گستردهتری دارد.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه هیئت رئیسه فدراسیون نظرش را اعلام کرده، افزود: به زودی بهترین تصمیم در این مورد اتخاذ خواهد شد.
تاج در خصوص مذاکرات با مقامات فیفا نیز گفت: با آقای اینفانتینو جلسهای نداشتم اما با آقای ماتیاس (ساموئل ماتیاس، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا) در قطر صحبتی داشتم.