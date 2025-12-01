تمام ادارات، بانکها، دانشگاهها و مقاطع مختلف آموزشی در سراسر استان البرز فردا سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ باز و طبق روال عادی فعال خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز اعلام کرد که با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و بر اساس دادههای هواشناسی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای مرتبط، تمامی ادارات، بانکها، دانشگاهها و مقاطع مختلف آموزشی در سراسر استان البرز فردا سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ باز و طبق روال عادی فعال خواهند بود. علی صفری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما البرز افزود: این تصمیم با ارزیابی دقیق شرایط کیفی هوا و بررسی گزارشهای کارشناسی اتخاذ شده و شهروندان میتوانند خدمات و فعالیتهای اداری و آموزشی خود را بدون محدودیت دنبال کنند.