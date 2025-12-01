فردا ادارات و مدارس سراسر استان البرز دایر هستند

تمام ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مقاطع مختلف آموزشی در سراسر استان البرز فردا سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ باز و طبق روال عادی فعال خواهند بود.