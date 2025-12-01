پخش زنده
با پیش بینی بارش باران از امروز، روند حضوری آموزش در مدارس و دانشگاهها ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه با گذر امواج ناپایدار در مناطق غرب، جنوب و مرکزی استان شاهد کاهش تدریجی آلایندهها و وقوع بارشهای خفیف و پراکنده هستیم و بر همین مبنا آموزش در مدارس و دانشگاهها در روزهای آینده حضوری است.
منصور شیشه فروش همچنین با اشاره به اعمال محدودیتهای آموزشی به منظور کنترل شیوع آنفلو آنزا در هفته گذشته افزود: با اجرای این محدودیتها و اقدامات مشترک دانشگاه علوم پزشکی و آموزشوپرورش زنجیره ابتلای آنفلوآنزا نیز تا حدی کنترل شد.
وی گفت: شیوهنامه مراقبت و کنترل آنفلوآنزا و بیماریهای حاد تنفسی که از سوی وزارت بهداشت تدوین و به ادارهکل آموزشوپرورش ابلاغ شده، مدیران مدارس را موظف میکند کمیته سلامت مدرسه را فعال کرده و با هماهنگی مرکز بهداشت برای اجرای طرحهای بهداشتی و اعمال محدودیت در کلاسها و مدارسی که بنا بر شیوهنامه آمار ابتلاء در آنها روند افزایشی دارد، اقدام کنند.
وی با اشاره به اجرای برنامههای کاهش آلودگی ادامه داد: با نظارت ادارهکل حفاظت محیطزیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معدنی و واحدهای آجر که آلایندگی بالاتری دارند بر اساس برنامه زمانبندی محدود یا متوقف میشود.
شیشه فروش افزود: با توجه به شرایط آلودگی، محدودیتهای ترافیکی مرتبط با طرح زوجوفرد نیز همچنان در شهر اصفهان برقرار است.
وی گفت: همه صنایع، واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی موظف شدهاند از خودروهای سالم و استاندارد برای حمل بار و جابهجایی کارکنان استفاده کنند و از تردد ناوگان فرسوده جلوگیری کرده و برای نوسازی، رفع نقص سرویس تردد کارکنان و استانداردسازی ناوگان حملونقل بار با هدف کاهش انتشار آلایندهها اقدام کنند.