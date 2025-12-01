به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴، از فعالیت سامانه بارشی در استان از اوایل وقت چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح پنجشنبه ۱۳ آذر خبر داد.

بر اساس این هشدار، بارش باران (گاهی به صورت رگبار و رعد و برق)، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و کاهش محسوس دما در سطح استان به ویژه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای و کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

کاهش دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۴ تا ۶ درجه و در ارتفاعات بین ۷ تا ۱۰ درجه و بارش برف در مناطق کوهستانی از دیگر اثرات این سامانه عنوان شده است.

هواشناسی مازندران از وقوع مخاطراتی مانند آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاومت، وقوع صاعقه و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی هشدار داده است.

این اداره کل به شهروندان توصیه کرد:

از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

سازه‌های سست را محکم نمایند.

از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در روزهای یادشده خودداری کنند.

کشاورزان، گلخانه‌داران و دامداران تمهیدات لازم را به عمل آورند.

کانال‌های هدایت آب در سطح شهرها پاکسازی شود.

شهروندان باید در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آماده شرایط جوی نامساعد بوده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.