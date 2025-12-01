پخش زنده
استخرمجموعه ورزشی شهدای دانشآموز شهرکرد تکمیل و آماده افتتاح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت بدنی و سلامت استان گفت: این طرح در آینده نزدیک افتتاح میشود.
اسدی گفت: توسعه امکانات ورزشی دانشآموزی یکی از اولویتهای ماست و در بازسازی این استخر تلاش شده ایمنی، کیفیت تجهیزات و استانداردهای فنی با دقت رعایت شود.
وی افزود: بهرهبرداری از این مجموعه نقش مهمی در گسترش فعالیتهای ورزشی، ایجاد فضای سالم برای تفریح دانشآموزان و تقویت فرهنگ ورزش در میان خانوادهها خواهد داشت.