به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت بدنی و سلامت استان گفت: این طرح در آینده نزدیک افتتاح می‌شود.

اسدی گفت: توسعه امکانات ورزشی دانش‌آموزی یکی از اولویت‌های ماست و در بازسازی این استخر تلاش شده ایمنی، کیفیت تجهیزات و استاندارد‌های فنی با دقت رعایت شود.

وی افزود: بهره‌برداری از این مجموعه نقش مهمی در گسترش فعالیت‌های ورزشی، ایجاد فضای سالم برای تفریح دانش‌آموزان و تقویت فرهنگ ورزش در میان خانواده‌ها خواهد داشت.