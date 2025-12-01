

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افسانه حسامی‌فرد با حضور در وزارت ورزش با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این نشست، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی و حسین غیاثوند مشاور عالی فدراسیون نیز حضور داشتند.

افسانه حسامی‌فرد، نخستین بانوی ایرانی فاتح چهارده قله بالای هشت‌هزار متر، در این دیدار گزارشی از مجموعه صعود‌های خود ارائه و ابراز امیدواری کرد که این دستاورد‌ها بتواند مسیر رشد، فعالیت و حضور مؤثر زنان و دختران ایرانی را در ارتقای جایگاه آنان در ورزش کشور هموارتر سازد.

در ادامه، دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ضمن تصریح و تاکید بر موفقیت‌های شاخص و اخیر بانوان در رشته‌های مختلف ورزشی و با ابراز علاقه‌مندی خود به کوه‌نوردی تأکید کرد: کوهنوردی نه تنها یک ورزش، بلکه فلسفه‌ای برای زیستن است.

وزیر ورزش همچنین با اعلام حمایت کامل از برنامه‌های آینده افسانه حسامی‌فرد و با قول مساعد درباره پرداخت پاداش موفقیت‌های او، دستور‌های لازم را برای پشتیبانی از اعزام وی به طرح صعود قلل مرتفع هفت‌گانه قاره‌ها (Seven Summits) صادر کرد.