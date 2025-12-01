تنش آبی و محدودیت‌های تأمین برق، عملکرد پنبه در نیشابور را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهادکشاورزی نیشابور امروز در مراسم روز مزرعه پنبه گفت: در سال گذشته بر اثر قطعی برق چاه‌های عمیق و خشکسالی حدود ۴۰۰ میلیارد ریال به پنبه کاران خسارت وارد شد و عملکرد از ۳ و نیم تن به یک و نیم تن در هکتار رسیده است.

علی مبارکی افزود : سطح زیر کشت پنبه بر اساس الگوی کشت در دو شهرستان نیشابور و میان جلگه ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار است و میان جلگه از شهرستان‌های مهم تولید پنبه در خراسان رضوی محسوب میشود.

مبارکی اظهار داشت: پاشنه آشیل کشاورزی، آب و نقطه آغازین کشاورزی انتخاب بذر مناسب است که حدود ۳۰ درصد در افزایش تولید مؤثر خواهد بود.

مدیر جهادکشاورزی نیشابور همچنین با تاکید بر استفاده از کود‌های پایه در زمان کاشت، عنوان کرد: میانگین استفاده کود در ایران حدود ۱۶۲ کیلو گرم و در کشور‌های پیشرفته حدود ۳۰۰ کیلو گرم است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر میزان عملکرد دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: خراسان رضوی با ۱۱۶ هزار کیلومتر مربع چهارمین استان پهناور کشور است که ۲۱ محصول زراعی در ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی زراعی آن کشتشده است و از این میزان ۲۰ هزار هکتار به کشت طلای سفید اختصاص یافته است که رتبه اول کشور را داراست.

سعید خوش قامت، ادامه داد: خراسان رضوی درتولید محصولات جو و خربزه رتبه اول و در چغندر قند رتبه دوم کشور را دارد.

خوش قامت اظهار داشت: در راستای افزایش بهره وری ۱۱۰ هزار از ۴۲۰ هزار هکتار سطح زراعی استان مجهز به سامانه‌های آبیاری نوین شده است.

وی اجرای مزارع مشارکتی مقایسه ارقام PVS و مزارع تحقیقاتی را از جمله اقدامات مؤثر سازمان جهادکشاورزی برای کاهش اثرات سوء اقلیمی دانست.

مدیر زراعت استان میزان سطح کشت مکانیزه پنبه در استان را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به احتمال بارندگی در پایان آذر ماه از دیم کاران خواست تا مصرف ۸۰ درصدی کود اوره را در دستور کار خود داشته باشند.

۳ کارخانه پنبه تصفیه پنبه در میان جلگه فعال هستند.