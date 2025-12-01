پخش زنده
در پی انتشار گزارش بیبیسی حزب «رویای گرجی» (حزب حاکم در گرجستان) با صدور بیانیهای اعلام کرده ضد بیبیسی در دادگاههای بینالمللی شکایت خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار گزارش بیبیسی که ادعا میکند دولت گرجستان سال گذشته برای سرکوب اعتراضهای ضدحکومتی از یک ماده شیمیایی به نام «کامیته» استفاده کرده است؛ حزب «رویای گرجی» (حزب حاکم در گرجستان) با صدور بیانیهای اعلام کرده ضد بیبیسی در دادگاههای بینالمللی شکایت خواهد کرد.
در بیانیهٔ حزب «رویای گرجی» آمده است: بیبیسی ضد دولت گرجستان اتهامهای سنگینی وارد کرده؛ اتهامهایی که بر اساس روایتهای افراد ذینفع تنظیم شده و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
حزب حاکم در گرجستان تأکید کرده این رسانهٔ به اصطلاح خبری که به سلاح تبلیغاتی «دولت پنهان» تبدیل شده است هیچ سندی برای اثبات چنین اتهام سنگینی ارائه نکرده و همهٔ ادعاهای مطرحشده بر پایهٔ نظرات چند فرد مشخص از جمله افرادی که در اعتراضات غیرقانونی حضور مستمر داشتهاند و اکنون در جمع متهمان «انقلاب و سرنگونی دولت مستقر در گرجستان» هستند، بنا شده است.
گفتنی است، پایگاه خبری بیبیسی صبح دوشنبه اول دسامبر گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده است: دولت گرجستان سال گذشته برای سرکوب اعتراضات، مادهٔ شیمیایی دوره جنگ جهانی اول (کامیته / Camite) را استفاده کرده است؛ مادهای که به گفتهٔ بیبیسی باعث سوزش چشم، تنگی نفس، سرفه و استفراغ طولانیمدت شده بود.