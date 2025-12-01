پخش زنده
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: استان های تهران، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، زاهدان ، قزوین ، اصفهان و همدان در وضعیت هشدار بیماری آنفلوانزا قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رییسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در گفت و گو با شبکه خبر درباره افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، گفت: استانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زاهدان، قزوین، اصفهان و همدان بالاترین میزان شیوع را تجربه میکنند.
رئیسی با تأکید بر نقش مهم گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال در چرخه انتقال، از خانوادهها خواست کودکان دارای علائم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا را از حضور در مدرسه و تجمعات دور نگه دارند.
وی با اشاره به احتمال اوجگیری بیماری طی سه تا چهار هفته آینده گفت: دانشگاههای علومپزشکی موظف شدهاند در صورت افزایش حتی یکدرصدی شیوع، تعطیلی موقت مدارس را در هماهنگی با آموزش و پرورش و استانداری مدنظر قرار دهند.
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره سرمتراپی افزود: تنها در صورت بروز مشکلات گوارشی یا کمآبی بدن و با تشخیص پزشک استفاده از سرم مجاز است.
وی در پایان گفت: آنتیبیوتیکها هیچ تأثیری بر ویروس آنفلوآنزا ندارند و مصرف خودسرانه دارو باید بهطور جدی پرهیز شود.