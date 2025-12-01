پخش زنده
برنامه های «فرهنگ فاطمی»، «مثبت آموزش»، «سیاحت غرب» و «تهران ۲۰»، از شبکه های یک، آموزش، چهار و تهران، پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، شبکه یک سیما ویژهبرنامهای با عنوان «فرهنگ فاطمی»، پخش می کند.
این برنامه با حضور زنان موفق از سراسر کشور، روایتگر فعالیتها، تجربهها و نقشآفرینیهای آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی خواهد بود.
این ویژهبرنامه که با هدف ترویج الگوهای موفق زن مسلمان ایرانی تدارک دیده شده است، تلاش دارد با پرداختن به قصههای واقعی و الهامبخش مهمانان خود، جلوههای تازهای از فرهنگ فاطمی را برای مخاطبان به نمایش بگذارد.
در قالب جدید «فرهنگ فاطمی»، نگاه اصلی آن به معرفی دستاوردها، خلاقیتها و نقشهای اثرگذار بانوان در جامعه امروز معطوف شده است.
ویژهبرنامه «فرهنگ فاطمی»، از شنبه ۸ آذر تا میلاد حضرت فاطمه (س)، که مصادف با بیستم آذر است، هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۰، پخش خواهد شد.
در تازهترین قسمت «مثبت آموزش»، موضوعات روز آموزشی از معرفی رشته چاپ و بررسی تغییرات کتابهای درسی تا نقش هوش مصنوعی در مسیر نخبگان دانشآموزی مطرح میشود.
این برنامه با حضور محمد صانعی منفرد، ارمیا درگاهی و یدالله محمدی امجد پخش می شود و به ابعاد مختلف هدایت تحصیلی دانشآموزان میپردازد. همچنین در این قسمت بخشی ویژه به تحلیل جایگاه رشته چاپ در ساختار آموزشی و بررسی پیوند فناوریهای نوین با مسیر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اختصاص دارد.
«مثبت آموزش»، ساعت ۱۸ از شبکه آموزش پخش میشود.
گفتگوی هلنا کوبان (مدیر «مؤسسۀ آموزشی جهان عادلانه» با جان میرشایمر (استاد سرشناس علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه شیکاگو)، دربارۀ قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ اجرای طرح صلح غــزه در سه قسمت از برنامه «سیاحت غرب» پخش میشود.
روز دوشنبه ۲۶ آبان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک جلسۀ مفصل، قطعنامۀ پیشنهادی ایالات متحده در اجرای طرح صلح غــزه را به رأی گذاشت. این قطعنامه با رأی اکثریت اعضای شورای امنیت به تصویب رسید. اما بیان دغدغهها و نگرانیها دربارۀ مفاد و تبعات این طرح، که پیش از جلسۀ شورای امنیت آغاز شده بود، پس از تصویبش تازه شدّت گرفت.
در همین راستا، هلنا کوبان، مدیر مؤسسۀ آموزشی جهان عادلانه، روز ۲۷آبان ۱۴۰۴گفتگویی با جان میرشایمر، استاد سرشناس علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه شیکاگو داشته تا ابعاد مختلف ماجرا را واکاوی کند. این گفتوگو در سه قسمت از دوشنبه تا چهارشنبه، ۱۰ تا ۱۲ آذر در برنامه «سیاحت غرب» از شبکه چهار پخش میشود.
برنامه «سیاحت غرب»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی، برنامه امشب «تهران ۲۰»، به بررسی عملکرد نمایندگان مردم تهران در مجلس میپردازد.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰، پخش میشود.